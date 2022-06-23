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Еще обсуждаем – Тугжанов о снижении пенсионного возраста

Тугжанов снижение пенсионный возраст комментарий Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что вопрос снижения пенсионного возраста еще обсуждается, передает корреспондент Zakon.kz.
Вопрос на стадии обсуждения, я уже об этом говорил, – ответил Ералы Тугжанов в кулуарах правительства.

Вице-премьер отметил, что до конца года будет принят Социальный кодекс, в рамках которого будет рассмотрен вопрос снижения пенсионного возраста.

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