Еще обсуждаем – Тугжанов о снижении пенсионного возраста

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что вопрос снижения пенсионного возраста еще обсуждается, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос на стадии обсуждения, я уже об этом говорил, – ответил Ералы Тугжанов в кулуарах правительства.

Вице-премьер отметил, что до конца года будет принят Социальный кодекс, в рамках которого будет рассмотрен вопрос снижения пенсионного возраста.

Новость по теме Снижение пенсионного возраста для женщин: хватит ли на это бюджета?

С 1 января 2022 года в Казахстане увеличили возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет и шести месяцев.

Повышать пенсионный возраст для женщин начали с 2018 года. Так, к 2027 году он должен достичь 63 лет, как и у мужчин.