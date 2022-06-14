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Снижение пенсионного возраста для женщин: хватит ли на это бюджета?

снижение, пенсионного возраста женщин, Казахстан Фото: Zakon.kz
В кулуарах правительства у главы Минфина Ерулана Жамаубаева спросили, достаточно ли возможностей бюджета для того, чтобы отправлять женщин на пенсию в 58 лет, передает корреспондент Zakon.kz.
Этот вопрос относится к Министерству труда и соцзащиты. Мы этот вопрос еще не обсуждали в правительстве. Вы знаете, что мы направляем половину бюджета на социальную сферу. Если будет нужно, то вырастет более, чем на половину бюджета.Ерулан Жамаубаев

Ранее сенатор Дана Нуржигит предложила снизить пенсионный возраст для женщин до 58 лет. Об этом уже высказывались и в правительстве.

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Снижение пенсионного возраста готовы обсудить в правительстве Казахстана

С 1 января 2022 года в Казахстане увеличили возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет и шести месяцев.

Повышать пенсионный возраст для женщин начали с 2018 года. Так, к 2027 году он должен достичь 63 лет, как и у мужчин.

Тамила Языкова
МФ РК Жамаубаев Ерулан Казахстан
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