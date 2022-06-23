Частным инвесторам разрешат покупать стрессовые активы банков в Казахстане

Депутаты Сената Парламента РК приняли проект закона по вопросам развития рынка стрессовых активов. Документ позволит частным инвесторам покупать стрессовые активы банков, передает корреспондент Zakon.kz.

Представила проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов» председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Основной целью законопроекта, по ее словам, является создание условий для дальнейшего развития ликвидного рынка стрессовых активов на рыночных принципах и вовлечение их в экономический оборот.

С 2017 года реализуется программа повышения финансовой устойчивости отдельных банков, которая направлена на поддержку банков на условиях солидарного участия акционеров банков. С момента реализации программы банками сформированы дополнительные провизии на сумму 977 млрд тенге. Списаны проблемные займы на сумму 1,4 трлн тенге и выданы новые займы на 5,4 трлн тенге. С 2017 года агентством были отозваны лицензии восьми неплатежеспособных банков. В результате с 2017 по 2021 год по итогам принятых мер было списано стрессовых активов на 6,7 трлн тенге. На 1 января 2022 года размер стрессовых активов составил 2,3 трлн тенге, или 6% от активов банковской системы. Мадина Абылкасымова

К стрессовым активам относятся кредиты с просрочкой более 90 дней на сумму 870 млрд тенге, реструктуризированные кредиты на 936 млрд тенге, взысканное имущество на 156 млрд тенге и активы дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами на 356 млрд тенге.

Для создания рыночного механизма очистки балансов банков от неработающих кредитов без привлечения госсредств необходимо развитие ликвидного рынка стрессовых активов. Законопроектом предусматривается расширение существующего списка авторизированных покупателей стрессовых активов путем включения частных инвесторов. В настоящее время в соответствии со ст. 36-1 Закона «О банках» перечень авторизированных покупателей включает банки второго уровня, дочерние организации банков по управлению стрессовыми активами, Фонд проблемных кредитов, коллекторские агентства и другие финансовые организации. При этом список расширяется, право продажи стрессовых активов банков и МФО передается частным инвесторам. Мадина Абылкасымова

Частным инвесторам разрешается, по словам главы АРРФР, приобретать только проблемные займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Законопроектом для защиты прав заемщиков физических лиц не предусмотрена продажа кредитов физлиц частным инвесторам.

Законопроектом также предусматривается создание института сервисных компаний, которые будут предоставлять услуги частным инвесторам по обслуживанию и управлению неработающими кредитами. Функциями сервисных компаний предлагается наделить дочерние организации банков, осуществляющих управление стрессовыми активами, и коллекторские агентства, которые уже обладают соответствующим опытом и компетенциями.

Проектом закона также предусматривается возможность для частных инвесторов самостоятельно управлять крупными корпоративными займами свыше 50 млн тенге.

Передача кредитов в доверительное управление сервисным компаниям предусмотрена в следующих случаях: при приобретении мелких займов юрлиц с задолженностью менее 50 млн тенге, при приобретении займов ИП и приобретении займов нерезидентами. Общее количество проблемных заемщиков юрлиц и ИП составляет 16 заемщиков на сумму 1,1 трлн тенге. Из указанного количества на крупные займы юрлиц свыше 50 млн тенге. В целях защиты прав и интересов защиты заемщиков на частного инвестора будут распространены все требования и ограничения, предъявляемые законодательством РК к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договоров банковского займа и микрокредита. Таким образом, будет обеспечена защита прав заемщиков перед частными инвесторами и сервисными компаниями. Мадина Абылкасымова

Кроме того, законопроект предусматривает установление предельного срока – три года – для нахождения на балансах банков и МФО взысканного имущества, то есть имущества, перешедшего в собственность банка.

По данным разработчиков, это будет стимулировать банки и МФО ускоренно вовлекать стрессовые активы в экономический оборот.

При этом установленные Земельным кодексом нормы, касающиеся земельных участков и сроков принудительного изъятия, сохраняются.