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Правила выплаты компенсации по тенговым депозитам разработали в Казахстане

правила выплаты компенсации по тенговым депозитам Фото: Zakon.kz
Министерство финансов разработало Правила выплаты компенсации по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц в тенге и направлен на повышение привлекательности тенговых депозитов, стабилизацию базы фондирования банковского сектора и сглаживание влияния курсовых колебаний. Ожидается, что это позволит оказать стабилизирующий эффект на финансовый рынок Казахстана за счет сдерживания роста долларизации.

Выплата компенсации будет осуществляться по компенсируемым депозитам, которые представляют собой сберегательный или срочный депозит в национальной валюте на сберегательном банковском счете.

При этом выплата компенсации не предусмотрена по депозитам до востребования, условным депозитам и текущим банковским счетам.

Предусматривается, что выплата компенсации (премии) вкладчику будет осуществляться на сумму денег на компенсируемом депозите, действовавшем по состоянию на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, в пределах 20 миллионов тенге в каждом банке-участнике.

Если же у вкладчика более одного компенсируемого депозита в одном банке-участнике, выплата компенсации также осуществляется на общую сумму в пределах 20 миллионов тенге.

Если срок компенсируемого депозита истек и не был продлен в период с 24 февраля 2022 года по 1 августа 2022 года включительно, то допускается с согласия вкладчика перевод денег с такого депозита на новый компенсируемый депозит в этом же банке-участнике при условии, что такой перевод осуществлен со сберегательного счета, в том числе счета «Вклады до востребования физических лиц», либо текущего счета клиента, привязанного к компенсируемому депозиту, действовавшему на конец операционного дня 23 февраля 2022 года.

Выплата компенсации предусмотрена вкладчикам, подтвердившим свое согласие не позднее 1 октября 2022 года, подавшим заявление.

Если заявление не было подано, то выплата компенсации не осуществляется.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 7 июля.

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