Международный олимпийский день отметили в Жезказгане

23 июня – Международный олимпийский день. Национальный Олимпийский комитет Казахстана является активным участником этой акции. Мероприятие в Казахстане проходит уже 29-й раз, передает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год Годом детей. Именно поэтому акцент был сделан на детский спорт. Мероприятие прошло под лозунгом «Чемпионами станут лучшие – здоровыми будут все!».

В Жезказгане праздник спорта открыл детский торжественный марш под руководством известного казахстанского боксера, бронзового призера Олимпийских игр Афин-2004 Серика Елеуова.

После хореографических выступлений прошел массовый спортивный флэшмоб с участием школьников – за единение и дружбу в спорте.

Для многочисленных юных участников были подготовлены показательные выступления по таеквондо, карате, боксу и қазақша күрес. Тренеры детско-юношеских школ, в свою очередь, организовали персональные мастер-классы по базовым приемам для всех желающих. Гвоздем программы стал мастер-класс по боксу от Серика Елеуова.

Дети в восторге, виден интерес к спорту в их глазах. Надеюсь, что сегодня мы смогли донести до них главные ценности олимпийского спорта и показать единство казахстанских атлетов. Возможно, прямо здесь и сейчас мы видели будущего чемпиона и гордость страны. Мероприятие прошло успешно, главная его цель достигнута! Хотел бы отметить профессионализм и отличную организацию от Национального Олимпийского комитета, который будет продолжать радовать нас подобными «эвентами» для развития в стране детского спорта. Желаю всем успехов и побед, с праздником! Боксер Серик Елеуов

В завершение программы состоялось награждение призера недавней Всемирной гимназиады среди школьников. На сцене поздравили подающую большие надежды боксершу Аниту Адишеву, которая принесла в актив страны бронзовую медаль.

Для всех активных участников Национальный Олимпийский комитет Казахстана подготовил памятные подарки и сертификаты.

Главное событие Олимпийского дня пройдет в столице Казахстана – в Триатлон- парке. Там под эгидой НОК РК состоится большой праздник спорта с баскетбольными играми, соревнованиями по текболу и настольному теннису, показательными выступлениями по дзюдо и таеквондо.

По традиции НОК Казахстана проведет акцию «Рожденный в Олимпийский день». Все малыши, родившиеся в этот день, получат памятные подарки, письма и добрые пожелания от чемпионов.