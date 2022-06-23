Исследование: самые дорогие яблоки продают в Алматы, а дешевые — в Актобе
Лучшие показатели в рейтинге — у Молдовы (0,62 долларов за кг — 280 тенге), Украины (0,65 долларов —294 тенге) и Турции (0,68 долларов — 307 тенге). Дороже всего среди стран, вошедших в рейтинг, яблоки стоили в Южной Корее (6,17 долларов — 2794 тенге), сообщает energyprom.kz.
Среди стран СНГ дороже, чем в Казахстане, яблоки стоили в Узбекистане (1,29 долларов — 584 тенге ) и России (2,18 долларов — 987 тенге).
Несмотря на популярность яблок у казахстанцев и всевозможную «яблочную» символику «южной столицы» страны, города Алматы, Казахстан не относится к странам с дешевыми яблоками.
По итогам мая текущего года стоимость яблок для казахстанцев подскочила сразу на 28,5% за год. А самые высокие показатели роста цен отмечены как раз в Алматы (сразу на колоссальные 56,9% за год) и Алматинской области (на 47,3%).
В мае самыми «дорогими» крупными городами стали:
Актау — 792 тенге за кг,
Усть-Каменогорск — 745 тенге за кг,
Нур-Султан — 711 тенге за кг.
Самые приятные цены за килограмм отмечены:
в Кызылорде — 514 тенге,
в Актобе — 528 тенге,
в Кокшетау — 531 тенге.