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Исследование: самые дорогие яблоки продают в Алматы, а дешевые — в Актобе

рейтинг Фото: Zakon.kz
В рейтинге стран с самыми дешевыми яблоками Казахстан занял лишь 19-е место из 104, разделив его с Беларусью. В среднем по Казахстану килограмм яблок обходился жителям и гостям страны в 619 тенге за килограмм, передает Zakon.kz.

Лучшие показатели в рейтинге — у Молдовы (0,62 долларов за кг — 280 тенге), Украины (0,65 долларов —294 тенге) и Турции (0,68 долларов — 307 тенге). Дороже всего среди стран, вошедших в рейтинг, яблоки стоили в Южной Корее (6,17 долларов — 2794 тенге), сообщает energyprom.kz.

Среди стран СНГ дороже, чем в Казахстане, яблоки стоили в Узбекистане (1,29 долларов — 584 тенге ) и России (2,18 долларов — 987 тенге).

Несмотря на популярность яблок у казахстанцев и всевозможную «яблочную» символику «южной столицы» страны, города Алматы, Казахстан не относится к странам с дешевыми яблоками.

По итогам мая текущего года стоимость яблок для казахстанцев подскочила сразу на 28,5% за год. А самые высокие показатели роста цен отмечены как раз в Алматы (сразу на колоссальные 56,9% за год) и Алматинской области (на 47,3%).

В мае самыми «дорогими» крупными городами стали:

  • Актау — 792 тенге за кг,

  • Усть-Каменогорск — 745 тенге за кг,

  • Нур-Султан — 711 тенге за кг.

Самые приятные цены за килограмм отмечены:

  • в Кызылорде — 514 тенге,

  • в Актобе — 528 тенге,

  • в Кокшетау — 531 тенге.

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Актобе Алматы Кокшетау Кызылорда Нур-Султан Усть-Каменогорск
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