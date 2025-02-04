Министр транспорта заявил, что в Казахстане – самые дешевые дороги

Министр транспорта Марат Карабаев на пресс-конференции после заседания правительства 4 февраля 2025 года заявил, что в Казахстане – самый дешевый проезд по дорогам в сравнении с соседними странами, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтранспорта отметил, что три-четыре года назад в Казахстане дороги находились в плачевном состоянии. Крупные проекты строились по шесть-семь лет. Но за последние два года правительство выделило средства на улучшение качества дорог.

"Мы начали масштабную программу по среднему ремонту. На сегодня средний ремонт охватил участки дорог, которые более 50 лет не ремонтировались. Если же хотим, чтобы ситуация не повторилась снова, то возникает необходимость своевременного и качественного содержания дорог. Мы не планируем дополнительно влиять на бюджет страны. Поэтому для нас принципиально важно постепенно переходить на самоокупаемость наших дорог за счет платности", – сказал Марат Карабаев.

Он напомнил, что Казахстан взимает оплату за транзит грузов, а также для жителей, живущих около автотрасс, предусмотрена абонентская плата – 3,5 тыс. тенге в год.

"В Казахстане – самые дешевые дороги с точки зрения платности. Посмотрите соседние страны, в семь, а то и, бывает, в 25 раз дороже, чем в Казахстане. Поэтому мы постепенно-постепенно переходим на платность для того, чтобы своевременно и качественно содержать дороги и сохранить их на том хорошем уровне, который мы сейчас имеем", – заключил Марат Карабаев.

По данным Министерства транспорта Казахстана, по всей стране действует платная дорожная система протяженностью 3,2 тыс. км. В 2024 году доход от взимания оплаты составил 48 млрд тенге.