Участников массовых беспорядков ждет наказание за неповиновение представителям власти в Казахстане

Депутаты Сената поддержали в двух чтениях проект закона, которым вносится ответственность за неповиновение представителям власти в ходе массовых беспорядков, ЧС и антитеррористических операций. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия».

Законопроект разработан в целях: совершенствования правового регулирования правоохранительной службы;

усиления требований в сфере оборота оружия;

повышения правовой защищенности полицейских;

обеспечения эффективной координации между силовыми структурами и самостоятельности силовых структур при принятии решений;

повышения уровня ответственности их руководителей.

Основной задачей законопроекта является совершенствование законодательства о правоохранительной службе, а также повышение уровня правовой и социальной защиты сотрудников правоохранительных органов.

Законопроектом вносятся следующие поправки: сокращаются этапы конкурса и ужесточаются требования по внеконкурсному отбору;

вводится перевод со спецгосорганов и военнослужащих в правоохранительные органы;

упрощается прием в ведомственные вузы опытных ученых и практиков;

упорядочивается оценка работы сотрудников, дисциплинарная практика и поощрение, а также порядок присвоения досрочных званий.

Будут ужесточены требования к внеконкурсному приему. И если лица, ранее работавшие в силовых органах, переводятся в правоохранительную систему, то стаж в силовых органах не может быть менее трех лет, а рядового в армии – принимать вне конкурса запрещено. Порядок присвоения классных чинов ужесточается: раньше в поощрительном порядке выдавались шесть чинов, теперь только два. Кроме того, сотрудники специальных госорганов и военные могут немедленно перейти в правоохранительные органы без прохождения спецпроверки и военно-врачебной комиссии. Аттестации подлежат работники, результаты оценки деятельности которых отрицательны. Заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев

Ряд поправок направлен на социальное обеспечение работников. Так, семье работника, умершего от болезни при исполнении обязанности по службе, предусматривается выплата 60-месячной компенсации.

В этих случаях выявляются причинно-следственные связи между болезнью и несением службы. Например, при участии работника в карантинных мероприятиях и заражении инфекционным заболеванием, повлекшем смерть, выплата предоставляется. Эта норма имеет обратную силу, то есть компенсация выплачивается и семьям сотрудников, погибших во время пандемии. Запрещается выселять из дома, где проживает семья умершего работника. Кроме того, с 2025 года заработная плата сотрудников правоохранительных органов индексируется один раз в три года. Асет Чиндалиев

Следующий пакет поправок направлен на повышение ответственности руководителей силовых органов, усиление правовой защиты сотрудников, регулирование оборота оружия.

В Уголовный кодекс РК внесен квалифицирующий признак – неповиновение представителям власти в ходе массовых беспорядков, ЧС, антитеррористических операций. Вводится уголовная ответственность за незаконный сбор персональных данных о сотруднике и его близких в связи с осуществлением им служебных обязанностей. Что касается усиления ответственности руководителей силовых структур, то теперь в случае ЧС должностные лица, руководители силовых структур, будут привлечены к уголовной ответственности за допущенные нарушения прав граждан, общественного порядка без применения каких-либо мер. Кроме того, аналогичное наказание налагается на сотрудников силовых структур, отказавшихся или уклонившихся от выполнения своих обязанностей. Асет Чиндалиев

Еще ряд изменений касается оборота оружия – в УК РК включается ответственность за контрабанду газового, травматического, огнестрельного сигнально-стрелкового оружия, увеличивается также возрастной ценз для получения разрешения на охотничье ружье с 18 до 21 года.

В заключении профильного комитета сказано, что проектом закона вводятся понятия «кризисная ситуация» и «кризисная ситуация в социально-экономической сфере», а также определяются полномочия президента по обеспечению режимов ЧП и ЧС социального характера.

Документом также регламентируется использование правоохранительных и спецорганов при ликвидации ЧС социального характера, привлечение Вооруженных сил, особенности применения Вооруженными силами спецсредств, оружия и использования военной техники, уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, служебных собак, оружия, военной и специальной техники.