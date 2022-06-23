В Нур-Султане прошел спортивный фестиваль Олимпийского дня

Эстафета Международного олимпийского дня, стартовавшая в регионах республики под эгидой Национального олимпийского комитета Казахстана в середине июня, завершилась праздничным спортивным фестивалем в столичном Триатлон парке, передает Zakon.kz.

23 июня в целях продвижения олимпийского движения и популяризации спорта во всем мире отмечается Международный олимпийский день.

Национальный олимпийский комитет Казахстана является активным участником акции в мире. Акция проходит в стране уже в 29-й раз.

В этот раз праздник прошел под девизом «Чемпионами станут лучшие — здоровыми будут все!». НОК РК постарался максимально заинтересовать юных спортсменов и наших будущих чемпионов.

Фото: olympic.kz

Жители и гости столицы смогли поучаствовать в эстафетных забегах, сыграть в настольный теннис, попробовать свои силы в таких новых видах спорта, как баскетбол 3х3, текбол, посмотреть выступления казахстанских брейкдансеров и показательные поединки по дзюдо и таеквондо среди детей разных возрастов.

Фото: olympic.kz

Мастер-классы для юных участников подготовили члены национальной сборной и именитые атлеты Казахстана — олимпийский чемпион Лондона-2012, боксер Серик Сапиев, трехкратный призер Олимпийских игр по женской борьбе Гюзель Манюрова, знаменосец сборной Казахстана в Пекине-2022, новая звезда шорт-трека Абзал Ажгалиев.

Также мастер-классы провели: серебряный призер Олимпиады-2016 по боксу Василий Левит, чемпион мира и Азии по боксу Мерей Акшалов, призеры многочисленных международных стартов по боксу братья Айбек и Нурбек Оралбай, боксер и олимпиец Канат Абуталипов и чемпионка Азии 2022 года по борьбе Мадина Бакбергенова.

Мы старались сделать этот праздник максимально интересным и насыщенным эвентами. Особенно для наших юных участников. Это большой позитив, когда видишь, как малыши все больше интересуются олимпийским спортом, хотят вживую встретиться с казахстанскими чемпионами. Как горят их глаза. Их мечта стать такими же, стать героями Казахстана. Я всегда рад поучаствовать и пообщаться с ними на любых мероприятиях. Это наши будущие чемпионы. Мы должны сделать все, чтобы подрастающее поколение атлетов Казахстана было сильнее и круче нас. В целом праздник удался. Получил море позитивных эмоций. Боксер Серик Сапиев

Юные спортсмены приняли участие в викторине на тему олимпийских видов спорта, а также в эстафете «Веселые старты». Почти каждый желающий мог показать свои знания и навыки в спорте и выиграть ценные призы от Национального олимпийского комитета Казахстана.

Фото: olympic.kz

В завершение программы состоялось награждение победителей и призеров недавней всемирной Гимназиады среди школьников, которая прошла во Франции. Памятные подарки и дипломы от НОК Казахстана участникам торжественно вручили казахстанские олимпийские чемпионы и призеры.

Партнерами НОК Казахстана в организации спортивного фестиваля стали акимат Нур-Султана и национальные спортивные федерации.

Фото: olympic.kz

Информационный партнер НОК Казахстана — телеканал Qazsport посвятил Олимпийскому дню специальный репортаж со столичного урбан-фестиваля с сюжетами из регионов. Также партнерами НОК Казахстана в организации Олимпийского дня – 2022 выступили Фонд поддержки индустрии туризма и спорта и компания Toyota Motors, которая наградила специальными призами самых активных участников праздника.