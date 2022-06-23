На бойца ММА Залимхана Юсупова напали 10 человек

Российский боец смешанных единоборств Залимхан Юсупов подвергся групповому нападению в Дагестане. Эту новость общественности сообщил файтер ММА Максим Дивнич, сообщает Zakon.kz.

Максим Дивнич опубликовал на своей странице в Telegram видео этого происшествия.

Фото: скриншот видео

Залимхан Юсупов в профессиональных смешанных единоборствах провел 22 встречи, в которых одержал 14 побед и проиграл восемь раз. А на турнире поп-ММА в его активе пять боев, три победы и два поражения.

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