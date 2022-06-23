В Казахстане чиновников будут штрафовать за неосвоение внешних займов

Депутаты Сената Парламента РК поддержали в двух чтениях проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Ерик Султанов сообщил, что законопроектом предусматривается внесение административной ответственности за неосвоение средств государственного внешнего займа в сроки, установленные договором займа.

Эта ответственность возлагается на первого руководителя бюджетной программы. Данные поправки направлены на усиление ответственности бюджетного законодательства, а также эффективное использование республиканского бюджета. Депутат Сената Парламента РК Ерик Султанов

Мотивируя необходимость поправки, сенатор Султанбек Макежанов сообщил, что в ходе проведения аудиторских мероприятий ежегодно выявляются многочисленные факты неэффективного планирования и неиспользования бюджетных средств.

Сумма неэффективного планирования и использования бюджетных средств, выделенных на решение социально-экономических задач в 2019 году, составила 1 трлн 400 млрд тенге, в 2020 году – 1 трлн 773 млрд тенге, а в 2021 году – 340 млрд тенге. Это снижение объясняется уменьшением в семь раз объема средств, охваченных госаудитом в 2021 году. Есть вопросы и к эффективности использования привлекаемых внешних займов. На сегодняшний день общая сумма правительственных внешних займов составляет 21,4 млрд долларов. Из них аннулированы займы на сумму 775 млн долларов, продлены сроки реализации по 11 проектам на сумму 4,6 млрд долларов. Депутат Сената Парламента РК Султанбек Макежанов

Проектом закона также предусматривается усиление ответственности операторов связи за оказание пользователям услуг связи, не соответствующих стандартам качества, техническим нормам и показателям качества услуг связи.

Эта мера поможет устранить цифровое неравенство, обеспечить максимальный доступ в интернет и качественную связь.

Документом также усиливается ответственность за управление транспортным средством без государственного номера или с поддельным государственным номерным знаком.

Кроме того, устанавливается административная ответственность учредителей высших или послевузовских учебных заведений за необеспечение перевода обучающихся для продолжение обучения и передачи их личных дел другим высшим или послевузовским учебным заведениям в случае лишения или прекращения действия лицензии, а также ликвидации высшего учебного заведения.