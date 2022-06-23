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Аким Алматы рассказал, как его едва не сбил самокатчик

Аким Алматы история самокатчик Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что ходит пешком по городу и один раз его чуть не сбил едущий на самокате человек, передает Zakon.kz.

Житель Алмалинского района Алматы на встрече с акимом мегаполиса пожаловался на то, что в теплое время города ходить и ездить по улицам становится небезопасно – все выше риск столкнуться с едущим на самокате или мопеде. Ерболат Досаев присоединился к жалобам.

Недавно я шел пешком по городу, и меня самокатчики чуть-чуть не снесли. Набрал своего заместителя, сказал, что, если уж до акима добрались, то уж не говорю о простых гражданах города. Аким Алматы Ерболат Досаев

Глава мегаполиса напомнил, что сейчас мопеды и самокаты приравнены к велосипедам, но сегодня МВД разрабатывает проект закона по регулированию правил дорожного движения в части установления регламентов для передвигающихся на самокатах и мопедах.

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Без законодательной базы на уровне города правила движения самокатов и мопедов не могут быть отрегулированы.

Дополнительные предложения от города – по правам. Если на мопеде ездит, то должен иметь водительские права. Мы также начинаем работу с операторами проката самокатов, чтобы они подтверждали возраст того, кто арендует. Если будет возможность принять собственные городские акты, отрегулируем. Но пока МВД готовит законодательную базу, постараемся отработать с большими операторами по прокату самокатов.Ерболат Досаев

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Альберт Ахметов
МВД РК Досаев Ерболат Алматы
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