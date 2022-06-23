Судьбу бывшего трамвайного депо прояснил аким Алматы

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Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Алмалинского района ответил на вопрос о том, что будет с территорией бывшего трамвайного депо, передает Zakon.kz.

Сейчас на территории бывшего трамвайного депо не ведется никаких работ, вагоноремонтные здания разобраны до каркаса. Город принял решение – мы сейчас готовим необходимые документы. В 2022 году мы будем делать там креативный центр «Алматы Депо». Много запросов от молодежи, чтобы появился единый большой центр креативных индустрий, чтобы привлечь таланты. С весны следующего года займемся, будет единый молодежный центр общего пользования. Ерболат Досаев Напомним, работу трамвайного депо в городе прекратили в 2015 году. Читайте также Аким Алматы рассказал, как его едва не сбил самокатчик Аким Жезказгана ушел в отставку Гибель рабочих на заводе «АрселорМиттал Темиртау» прокомментировал аким Карагандинской области