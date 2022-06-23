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Судьбу бывшего трамвайного депо прояснил аким Алматы

Депо Алматы Досаев комментарий Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Алмалинского района ответил на вопрос о том, что будет с территорией бывшего трамвайного депо, передает Zakon.kz.

Сейчас на территории бывшего трамвайного депо не ведется никаких работ, вагоноремонтные здания разобраны до каркаса.

Город принял решение – мы сейчас готовим необходимые документы. В 2022 году мы будем делать там креативный центр «Алматы Депо». Много запросов от молодежи, чтобы появился единый большой центр креативных индустрий, чтобы привлечь таланты. С весны следующего года займемся, будет единый молодежный центр общего пользования.Ерболат Досаев

Напомним, работу трамвайного депо в городе прекратили в 2015 году.

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