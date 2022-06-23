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Цены на нефть снижаются из-за роста ее запасов в США

стоимость нефти Фото: pixabay
Стоимость нефти снизилась на 1% – инвесторы обеспокоены возможностью возникновения глобальной рецессии и реагируют на неожиданные данные о росте запасов этого сырья в США, передает Zakon.kz.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 16:00 по времени Нур-Султана цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1%, до 110,65 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI — на 1,05%, до 105,08 доллара.

Ранее Американский институт нефти (API) заявил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 5,6 млн баррелей. При этом аналитики, наоборот, высказывались за его снижение на 1,4 млн.

Также понижательным фактором остаются опасения по поводу возникновения глобальной экономической рецессии, вызванной повышением учетных ставок мировыми центробанками, а рецессия, в свою очередь, может привести к снижению потребления энергоресурсов, что и способствуют падению нефтяных котировок в четверг, – отмечает «Прайм».

Старший экономист по энергетике в ABN Amro Bank NV Ханс ван Клеф прокомментировал снижение стоимости черного золота.

Много внимания уделяется опасениям рецессии. Возможно, понижательное давление, которое мы наблюдаем сейчас, зашло слишком далеко, поскольку трейдеры отказываются от ранее оптимистичной позиции, – отметил он.

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Оксана Житникова
США
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