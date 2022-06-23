Ерболат Досаев: Строительство ЛРТ в Алматы возможно

Аким Алматы Ерболат Досаев высказался о перспективах строительства легкорельсового трамвая (ЛРТ) в мегаполисе, передает Zakon.kz.

Житель Алмалинского района спросил Досаева, отказывается ли аким от проекта по возведению линии скоростного современного трамвая.

Сейчас рассматриваем финансовые возможности города. Скоро (По ЛРТ. – Прим. авт.) решение приму. Аким Алматы Ерболат Досаев

На данный момент остатки старой трамвайной линии по улице Толе би в большинстве своем до сих пор не демонтированы, и акимат пока не отдает место под расширение проезжей части. Ранее об этом его просили торговцы рынка «Тастак», пожаловавшиеся на нехватку мест для парковки покупателей.

Пусть хозяева рынка поделятся местом (Для парковки. – Прим. авт.). Меньше торговых мест – больше парковки. Они не думали об арендаторах, когда делали новый павильон. Парковку за счет города не дам. Пусть рынок поделится. Ерболат Досаев

Ранее говорилось, что алматинский ЛРТ будет протяженностью 22,7 км, с 70 платформами (35 остановок), четырехминутным интервалом движения. Для маршрута от автовокзала «Западный» через улицу Толе би, Старую площадь и до Зеленого базара должен был быть закуплен 31 поезд плюс пять для резерва. На Старой площади и по улице Панфилова линия, согласно проекту, спроектирована как бесконтактная, то есть поезд ЛРТ будет ехать на аккумуляторах.

Максимальная скорость поезда ЛРТ – 50 км/час, коммерческая скорость – 21 км/час.

Строительство ЛРТ, по планам работавших до Досаева акимами госслужащих, должны были осуществить через государственно-частное партнерство, был определен пул из нескольких консорциумов, желающих принять участие в проекте, однако победитель среди них так и не был выбран.