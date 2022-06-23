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Синоптики рассказали, какая погода ожидает астанчан и алматинцев 24-26 июня

Алматы, Нур-Султан, погода на три дня, Казгидромет Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Нур-Султане и Алматы на ближайшие трое суток. По данным РГП «Казгидромет», с 24 по 26 июня в двух городах ожидаются дожди, гроза и усиление ветра, передает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Нур-Султану:

  • 24 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°C, днем +32...+34°C;

  • 25 июня – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +33...+35°C;

  • 26 июня – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +30...+32°C.

Прогноз погоды по Алматы:

  • 24 июня прогнозируется переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днем +28...+30°C;

  • 25 июня – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +31...+33°C;

  • 26 июня – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +35...+37°C.

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