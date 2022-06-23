Синоптики рассказали, какая погода ожидает астанчан и алматинцев 24-26 июня
Прогноз погоды по Нур-Султану:
24 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°C, днем +32...+34°C;
25 июня – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +33...+35°C;
26 июня – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +30...+32°C.
Прогноз погоды по Алматы:
24 июня прогнозируется переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днем +28...+30°C;
25 июня – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +31...+33°C;
26 июня – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +35...+37°C.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 июня: в стране ожидаются сильные дожди, гроза, усиление ветра, град, шквал и пыльная буря.