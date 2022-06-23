Синоптики рассказали, какая погода ожидает астанчан и алматинцев 24-26 июня

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Нур-Султане и Алматы на ближайшие трое суток. По данным РГП «Казгидромет», с 24 по 26 июня в двух городах ожидаются дожди, гроза и усиление ветра, передает Zakon.kz.