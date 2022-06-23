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Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила вспышку оспы обезьян пандемией

Вспышку оспы обезьян пандемией Фото: pixabay
Коалиция World Health Network (WHN), объединяющая разные группы ученых, объявила оспу обезьян пандемией, сообщает Zakon.kz.

На сайте организации говорится, что представители WHN призвали Всемирную организацию здравоохранения объявить о начале пандемии на грядущем собрании.

ВОЗ располагает сведениями о более 1,6 тыс. подтвержденных случаев заболевания людей оспой обезьян и почти 1,5 тыс. предполагаемых случаев, зарегистрированных с начала года в 39 странах мира.

Больше всего зараженных сейчас в Великобритании, Испании и Германии.

Оспа обезьян передается при тесном контакте с инфицированным человеком или животным или с материалом, зараженным вирусом.

Вспышка не прекратится без согласованных глобальных действий. Даже при гораздо более низком уровне смертности, чем у оспы, если не будут приняты меры по прекращению продолжающегося распространения, миллионы людей умрут, а многие другие станут слепыми и инвалидами, – говорится в сообщении.

Симптомы оспы – повышенная температура, боль в мышцах, головокружение, озноб, увеличение лимфоузлов. Через один-три дня появляется сыпь.

В последнее время коэффициент летальности составляет около 3-6%.

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