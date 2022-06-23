Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила вспышку оспы обезьян пандемией

Коалиция World Health Network (WHN), объединяющая разные группы ученых, объявила оспу обезьян пандемией, сообщает Zakon.kz.

На сайте организации говорится, что представители WHN призвали Всемирную организацию здравоохранения объявить о начале пандемии на грядущем собрании.

ВОЗ располагает сведениями о более 1,6 тыс. подтвержденных случаев заболевания людей оспой обезьян и почти 1,5 тыс. предполагаемых случаев, зарегистрированных с начала года в 39 странах мира.

Больше всего зараженных сейчас в Великобритании, Испании и Германии.

Оспа обезьян передается при тесном контакте с инфицированным человеком или животным или с материалом, зараженным вирусом.

Вспышка не прекратится без согласованных глобальных действий. Даже при гораздо более низком уровне смертности, чем у оспы, если не будут приняты меры по прекращению продолжающегося распространения, миллионы людей умрут, а многие другие станут слепыми и инвалидами, – говорится в сообщении.

Симптомы оспы – повышенная температура, боль в мышцах, головокружение, озноб, увеличение лимфоузлов. Через один-три дня появляется сыпь.

В последнее время коэффициент летальности составляет около 3-6%.