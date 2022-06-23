Елжану Биртанову и Олжасу Абишеву предъявили обвинения в суде Нур-Султана

В столице продолжается главное судебное разбирательство по делу экс-главы Минздрава Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева. Сегодня гособвинитель Бауржан Шекенов рассказал, в чем обвиняются экс-чиновники, передает корреспондент Zakon.kz.

Обвинение строится вокруг внедрения в Казахстане «Платформы информатизации и интероперабельности информационных систем здравоохранения».

Победителем была признана хорватская компания Ericsson Nicola Tesla. В декабре 2015 года Минздравом заключен контракт стоимостью 17,8 млн долларов на поставку Платформы в течение 1 года, в срок до 31 декабря 2016 года. Финансирование контракта было предусмотрено из республиканского бюджета и заемных средств Всемирного Банка. Согласно контракта Платформа должна быть сдана Минздраву «под ключ». Гособвинитель Бауржан Шекенов

По словам обвинителя, по причине не завершения работ Минздрав дважды — в октябре 2016 года и в июне 2017 года — продлевал сроки контракта с поставщиком Платформы.

По словам Бауржана Шекенова, Елжан Биртанов, опасаясь своей непосредственной ответственности перед руководством страны за неосвоение бюджетных средств, в ноябре 2017 года дал указание подписать акты выполненных работ и принять Платформу в полном объеме. В этой связи, по информации обвинения, «намеренно 5 октября 2018 года ввел ее в пилотную эксплуатацию, чтобы не допустить ответственности за срыв госпрограммы и неосвоение денежных средств».

Вице-министр Абишев исполнил незаконные указания Елжана Биртанова и 12 декабря 2018 года подписал акты оказанных услуг, куда были внесены фиктивные сведения о выполнении всех работ по Платформе в полном объеме. Подписанные Абишевым акты послужили основанием для оплаты поставщику 6,8 млн долларов или 2,5 млрд тенге за незавершенную Платформу. Поставщику была перечислена вся сумма 17,8 млн долларов, что позволило Биртанову формально отчитаться за освоение бюджетных средств до окончания финансового года и исполнение государственных программ. В настоящее время Платформа, на создание которой государством израсходованы 17,8 млн долларов, не эксплуатируется, ее интеграция с информационными системами Минздрава не осуществлена, прямые и конечные результаты бюджетной программы не достигнуты. Гособвинитель Бауржан Шекенов

Он заявил, что Биртанов также обвиняется в злоупотреблении полномочиями, выразившимися в незаконном использовании в личных целях самолета санитарной авиации.

Елжан Биртанов и Олжас Абишев заявили в суде, что не понимают логику обвинения.

Выслушав обвинение, мне так и остается непонятным, какие именно события и конкретно мои действия образуют состав преступлений, которые мне инкриминированы. С момента моего ареста 1,5 года назад до сих пор задаются вопросом, в чем я конкретно обвиняюсь? Технических документов о том, что платформа на тот момент была неработоспособна, их нет. В моем понимании это как раз из категории тех дел, о которых говорит Токаев — дела, рожденные фантазией следователя. Ему надо было возбудить дело, и он написал… Я понять не могу, в чем преступление. Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов

Биртанов заявил, что из материалов дела никаких незаконных личных материальных преимуществ и ценностей за весь период его работы в Минздраве следствие не выявило.

Никаких личных ценностей ни я, ни Абишев для себя не получили. Искали, я знаю. Во все посольства направлялись запросы, все банковские счета всех моих родственников обыскивали, проверялись. Если бы что-то было, за почти три года нашли бы – нет, ничего не приводится, ни счетов, ни перечислений. Так в чем преимущество для себя я получил? Важно услышать сущность этого обвинения – Биртанов ничего не украл, он совершил преступление, потому что он хотел казаться эффективным госслужащим. Получается, это преступное намерение? Покажите мне, какие факты и доказательства есть, которые подтверждают, что в итоге каких-то действий мне удалось создать положительный имидж перед главой государства и народом страны. Елжан Биртанов

Кроме того, экс-министр здравоохранения заявил о давлении со стороны следствия.

Весной 2021 года на меня оказывалось давление, я об этом заявлял. Чтобы я признал вину по платформе, халатность. Если я признаю – мне дадут халатность, мягкое наказание, а если не признаешь, мы тебе дело по санавиации пришьем. Вот так мне было сказано. Естественно, я не признаю никакого коррупционного правонарушения никогда. И вот оно появилось. Елжан Биртанов

Экс-министр подробно объяснил, почему воспользовался бортом санавиации.

Я был обязан вернуться из служебной командировки. Разъясните мне, каким транспортным средством я должен был воспользоваться? У меня был отрицательный ПЦР. Я врач, и я знаю – у меня есть симптомы, все признаки, и я должен вернуться, у меня приказ. Основания остаться и лечь в больницу у меня нет – у меня отрицательный ПЦР на коронавирус. На основании чего я должен был сказать: «Шеф, я останусь»? Я принимаю единственное решение – я возвращаюсь на работу безопасным для других граждан способом. Это транспорт санитарный, где персонал, вплоть до пилотов, был в защитных костюмах. Чтобы разобраться, есть у меня ковид или нет. Я по прилету в аэропорту сдал ПЦР, на работе сдал, потом утром позвонили, сказали – все-таки, у вас положительный. Елжан Биртанов

С доводами обвинения не согласились и экс-вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, и представители защиты.

Елжан Биртанов подал ходатайство о вызове свидетелей, чтобы досконально разобраться в сути дела. В их числе старший специалист по проектам МБРР Бактыбек Жумадил, ведущий специалист по проектам в сфере здравоохранения МБРР Марсело Бортман, глава МЦРИАП Багдат Мусин, бывший министр здравоохранения и социального развития, а ныне – глава Минсоцтруда Тамара Дуйсенова, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, а также бывший премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Суд постановил удовлетворить ходатайство Елжана Биртанова о вызове свидетелей.