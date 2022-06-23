Тридцать полицейских ВКО стали новоселами

Торжественное мероприятие в честь празднования 30-летия казахстанской полиции состоялось в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Ежегодно 23 июня в Казахстане стражи порядка отмечают свой профессиональный праздник. В этом году исполняется 30 лет со дня создания казахстанской полиции.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

И сегодня в торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате, приняли участие аким области, руководители правоохранительных и специальных органов, ветераны МВД, семьи сотрудников, погибших при исполнении, и личный состав департамента полиции.

Сегодня профессиональный праздник отмечают люди, которые ежедневно стоят на страже порядка и законности, охраняя наши жизни, здоровье и имущество. Без тени сомнения, именно наши полицейские – это пример отваги, выдержки и самоотверженности. За годы независимости органы полиции Казахстана прошли несколько сложнейших этапов и, безусловно, выросли во всех отношениях. Их вклад в общественный порядок, в мир и согласие, в защиту конституционных прав граждан неоценим. Я убежден, что наши полицейские и дальше будут с честью выполнять свой гражданский и служебный долг, защищая интересы общества и государства, права и свободы граждан нашей республики. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Тридцати сотрудникам полиции Даниал Ахметов вручил ключи от квартир в новом жилом комплексе Усть-Каменогорска.

Медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награжден начальник Курчумского отдела полиции полковник полиции Серик Манапов, нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» l степени награжден начальник Зайсанского отдела полиции, подполковник Дидар Камзин. Начальнику управления криминальной полиции Кайрату Абдыгалиеву досрочно присвоено звание полковника полиции. Начальник Аягозского отдела полиции Куаныш Абишев получил погоны подполковника.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Многие сотрудники ДП ВКО в честь 30-летия полиции также сегодня получили очередные звания. По приказу МВД РК пятьдесят наших полицейских награждены юбилейными медалями. 508 полицейским вручены юбилейные награды, наручные часы, грамоты и благодарственные письма. Даниал Ахметов пожелал всем сотрудникам правоохранительных органов успехов в их нелегком труде, верности выбранной профессии, здоровья и благополучия в семьях.