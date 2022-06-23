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Тридцать полицейских ВКО стали новоселами

Тридцать полицейских ВКО стали новоселами Фото: пресс-служба акимата ВКО
Торжественное мероприятие в честь празднования 30-летия казахстанской полиции состоялось в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Ежегодно 23 июня в Казахстане стражи порядка отмечают свой профессиональный праздник. В этом году исполняется 30 лет со дня создания казахстанской полиции.

Тридцать полицейских ВКО стали новоселами

Фото: пресс-служба акимата ВКО

И сегодня в торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате, приняли участие аким области, руководители правоохранительных и специальных органов, ветераны МВД, семьи сотрудников, погибших при исполнении, и личный состав департамента полиции.

Сегодня профессиональный праздник отмечают люди, которые ежедневно стоят на страже порядка и законности, охраняя наши жизни, здоровье и имущество. Без тени сомнения, именно наши полицейские – это пример отваги, выдержки и самоотверженности. За годы независимости органы полиции Казахстана прошли несколько сложнейших этапов и, безусловно, выросли во всех отношениях. Их вклад в общественный порядок, в мир и согласие, в защиту конституционных прав граждан неоценим. Я убежден, что наши полицейские и дальше будут с честью выполнять свой гражданский и служебный долг, защищая интересы общества и государства, права и свободы граждан нашей республики. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов

Тридцать полицейских ВКО стали новоселами

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Тридцати сотрудникам полиции Даниал Ахметов вручил ключи от квартир в новом жилом комплексе Усть-Каменогорска.

Медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награжден начальник Курчумского отдела полиции полковник полиции Серик Манапов, нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» l степени награжден начальник Зайсанского отдела полиции, подполковник Дидар Камзин. Начальнику управления криминальной полиции Кайрату Абдыгалиеву досрочно присвоено звание полковника полиции. Начальник Аягозского отдела полиции Куаныш Абишев получил погоны подполковника.

Тридцать полицейских ВКО стали новоселами

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Многие сотрудники ДП ВКО в честь 30-летия полиции также сегодня получили очередные звания. По приказу МВД РК пятьдесят наших полицейских награждены юбилейными медалями. 508 полицейским вручены юбилейные награды, наручные часы, грамоты и благодарственные письма. Даниал Ахметов пожелал всем сотрудникам правоохранительных органов успехов в их нелегком труде, верности выбранной профессии, здоровья и благополучия в семьях.

Тридцать полицейских ВКО стали новоселами

Фото: пресс-служба акимата ВКО

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Константин Вноровский
Ахметов Даниал Восточно-Казахстанская область
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