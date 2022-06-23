Ситуация в Украине: саммит БРИКС, резолюция Европарламента и вывоз зерна

Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС.

Чехия не будет выдавать россиянам и белорусам визы и виды на жительство до конца марта 2023 года.

Великобритания вводит новые санкции в отношении России, они включают запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС.

Отстранение россиян от международных турниров обжаловала в судах 21 спортивная федерация и Олимпийский комитет России, сообщил замминистра спорта Федоров.

Американский производитель обуви и одежды Nike намерен полностью уйти с российского рынка — Reuters.

Великобритания и Турция совместно работают над тем, чтобы вывезти зерно из Украины, заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

Парламент Молдовы продлил режим ЧП еще на 45 дней.

Си Цзиньпин призвал защищать мировой порядок, в основе которого стоят ООН и международное право, отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков. Об этом глава КНР заявил на саммите БРИКС.

Там же, на саммите БРИКС, Владимир Путин заявил, что кризис в мировой экономике возник из-за непродуманных эгоистических действий ряда стран.

Microsoft продолжит сокращать масштабы своего бизнеса в России. Такое заявление сделал президент компании Брэд Смит.