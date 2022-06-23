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Ситуация в Украине: саммит БРИКС, резолюция Европарламента и вывоз зерна

Ситуация в Украине 23 июня Фото: Instagram/europeanparliament
Американские ракетные системы HIMARS прибыли в Украину, парламент Молдовы продлил режим ЧП еще на 45 дней, сообщает Zakon.kz.

  • Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС.

  • Чехия не будет выдавать россиянам и белорусам визы и виды на жительство до конца марта 2023 года.

  • Великобритания вводит новые санкции в отношении России, они включают запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС.

  • Отстранение россиян от международных турниров обжаловала в судах 21 спортивная федерация и Олимпийский комитет России, сообщил замминистра спорта Федоров.

  • Американский производитель обуви и одежды Nike намерен полностью уйти с российского рынка — Reuters.

  • Великобритания и Турция совместно работают над тем, чтобы вывезти зерно из Украины, заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

  • Парламент Молдовы продлил режим ЧП еще на 45 дней.

  • Си Цзиньпин призвал защищать мировой порядок, в основе которого стоят ООН и международное право, отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков. Об этом глава КНР заявил на саммите БРИКС.

  • Там же, на саммите БРИКС, Владимир Путин заявил, что кризис в мировой экономике возник из-за непродуманных эгоистических действий ряда стран.

  • Microsoft продолжит сокращать масштабы своего бизнеса в России. Такое заявление сделал президент компании Брэд Смит.

  • Американские ракетные системы HIMARS прибыли в Украину, написал в Twitter министр обороны страны Алексей Резников.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Великобритания Китай США Турция
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