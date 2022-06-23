UFC подтвердил следующий бой казахстанки Марии Агаповой
Фото: Instagram/mma.mashka
Выступающая в UFC казахстанка Мария Агапова официально получила пятый поединок в американском промоушене, передает Zakon.kz.
Сообщение о новом поединке Агаповой опубликовано в Instagram UFC Russia.
Спортсменка выступит на турнире UFC 277 в Далласе, штат Техас, США. Соперницей Агаповой станет Джи Йон Ким из Южной Кореи.
Кореянка провела в UFC восемь поединков при трех победах и пяти поражениях.
Казахстанка в американском промоушене выступила в четырех боях при двух победах и двух поражениях.
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