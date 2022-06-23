Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

UFC подтвердил следующий бой казахстанки Марии Агаповой

Дата боя в UFC Фото: Instagram/mma.mashka
Выступающая в UFC казахстанка Мария Агапова официально получила пятый поединок в американском промоушене, передает Zakon.kz.

Сообщение о новом поединке Агаповой опубликовано в Instagram UFC Russia.

Спортсменка выступит на турнире UFC 277 в Далласе, штат Техас, США. Соперницей Агаповой станет Джи Йон Ким из Южной Кореи.

Кореянка провела в UFC восемь поединков при трех победах и пяти поражениях.

Казахстанка в американском промоушене выступила в четырех боях при двух победах и двух поражениях.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 млн тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!

Читайте также

Михаил Кукушкин выиграл квалификацию Wimbledon 2022

В Казахстане поздравили малышей, появившихся на свет в Международный олимпийский день

FIFA отметила прогресс футболистов сборной Казахстана

Константин Вноровский
США
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
певец артист смерть Ласковый май
Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы
Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля
Синхронное плавание ЧМ ЧП
Американскую синхронистку спасла тренер на мировом первенстве
продукты
Мажилисмен о ситуации с ценами на сахар: Проблема требует неотложного решения
Ситуация в Украине 22 июня
Ситуация в Украине: семь шагов на пути в ЕС и внешний долг России
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления