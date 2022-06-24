Евровидение-2023 пройдет не в Украине - Европейский вещательный союз

Конкурс Евровидение-2023 проведут не в Украине. Европейский вещательный союз (EBU) заявил об этом официально и начинает искать новое место проведения мероприятия, сообщает Zakon.kz.

В союзе заверили, что полностью понимают разочарование после объявления, что песенный конкурс не может быть проведен в Украине в следующем году, но подчеркнули, что для них ключевыми являются благополучие и безопасность сотрудников и участников мероприятия.

Кроме того, в сообщении отмечается, что на это решение повлияло то, что в Украине серьезный риск воздушных налетов, которые могут привести к значительным жертвам.

Также в ЕВС также подчеркнули, что из-за конфликта в Украине конкурсные делегации других стран не хотят ехать в страну.

Организаторы конкурса сообщили, что для работы на Евровидении-2023 аккредитовано не менее 10 тысяч человек, включая съемочную группу, сотрудников, журналистов и т.д. Ожидается, что на мероприятие также приедет около 30 тысяч фанатов со всего мира.

Ранее ЕВС сообщил, что рассматривается возможность проведения «Евровидение» в Великобритании. В этой связи ЕВС начала переговоры с британской вещательной корпорацией BBC об организации конкурса в Соединенном Королевстве.

На 66-м конкурсе «Евровидение», проходившем в итальянском Турине, победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra («Калуш оркестра») с песней «Стефания». Второе место досталось Великобритании, а третье - Испании. По традиции песенный конкурс «Евровидение» проводится в стране, которая одержала победу на предыдущем состязании. Украина заявила о готовности принять конкурс в 2023 году.