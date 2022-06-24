Кардиолог перечислил симптомы сердечной недостаточности

Врач-кардиолог перечислил симптомы, которыми проявляется сердечная недостаточность, способная при остром течении стать причиной смерти человека, сообщает Zakon.kz.

В интервью Пятому каналу врач эндокринолог, кардиолог Алексей Жито заострил внимание на том, что сердечная недостаточность — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда.

По словам эксперта, это приводит к его неспособности обеспечить нормальное кровоснабжение всего организма. Таким образом происходит нарушение циркуляции питательных веществ и кислорода, возникает застой крови.

Алексей Жито отметил, что внимание стоит обратить на потемнение в глазах, головокружение, аритмию, бледность, приступы слабости, усталость. Также могут наблюдаться одышка, ускоренные сокращения миокарда, увеличение печени.

Возникнуть острая сердечная недостаточность может из-за тромбоэмболии легочной артерии, инфаркта миокарда, декомпенсации ХСН, тампонада сердца, острой клапанной недостаточности.

Поскольку острая сердечная недостаточность начинается внезапно, сопровождается сильным кашлем с отхаркиванием пенистого содержимого, то самым верным решением для лечения является стационар, где больной будет находиться под строгим наблюдением. Врач эндокринолог, кардиолог Алексей Жито

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.