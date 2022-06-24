Первая ракетка мира примет участие в турнире Astana Open 250

Первый номер мирового рейтинга АТР российский теннисист Даниил Медведев подтвердил свое участие в традиционном международном турнире Astana Open 250, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США-2021), финалист трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021, Открытый чемпионат Австралии-2022), победитель Итогового турнира ATP 2020 года россиянин Даниил Медведев примет участие в ежегодном турнире в Нур-Султане Astana Open ATP 250, который пройдет с 18 по 25 сентября 2022 года.

23 июня лидер российского тенниса проиграл в четвертьфинале одиночного разряда на кортах испанской Мальорки хозяину турнира – Роберто Баутиста Агуту – 3:6, 2:6.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!