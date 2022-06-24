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Первая ракетка мира примет участие в турнире Astana Open 250

Теннис Приезд первой ракетки Фото: ktf.kz
Первый номер мирового рейтинга АТР российский теннисист Даниил Медведев подтвердил свое участие в традиционном международном турнире Astana Open 250, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США-2021), финалист трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021, Открытый чемпионат Австралии-2022), победитель Итогового турнира ATP 2020 года россиянин Даниил Медведев примет участие в ежегодном турнире в Нур-Султане Astana Open ATP 250, который пройдет с 18 по 25 сентября 2022 года. 

23 июня лидер российского тенниса проиграл в четвертьфинале одиночного разряда на кортах испанской Мальорки хозяину турнира – Роберто Баутиста Агуту – 3:6, 2:6.

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