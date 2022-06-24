В ВОЗ назвали число подтвержденных случаев оспы обезьян в мире

Генеральный директор ВОЗ отметил, что передача инфекции от зараженного к любому другому человеку также продолжается и, вероятно, недооценивается, сообщает Zakon.kz.

Число подтвержденных случаев оспы обезьян в мире превысило 3,2 тысячи, сообщает РИА Новости.

Чуть более шести недель назад ВОЗ получила уведомление о кластере из трех случаев обезьяньей оспы в Великобритании без каких-либо поездок за ее пределы. С тех пор нам поступили сообщения о более чем 3200 подтвержденных случаях заболевания и одном смертельном случае из 48 стран. гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Как сообщил глава ВОЗ, в недавно затронутых странах случаи болезни происходят, в основном, среди мужчин, имевших гомосексуальные контакты.

Однако он отметил, что передача инфекции от зараженного к любому другому человеку также продолжается и, вероятно, недооценивается.

В связи с этим глава ВОЗ призвал изучить механизм передачи обезьяньей оспы в Нигерии, где доля зараженных женщин намного выше, чем в других странах.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.

Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.