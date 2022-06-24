Где в Казахстане самое дорогое подсолнечное масло

За год в Казахстане подсолнечное масло подорожало на 20%. Согласно данным аналитиков, самые низкие цены на продукт зафиксированы в Семее, Петропавловске и Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Аналитики Energyprom.kz отмечают, что цены на подсолнечное масло в Казахстане увеличиваются 27 месяцев подряд.

Среди регионов Казахстана самое большое в секторе удорожание за месяц зафиксировано в Жамбылской (на 3,6%), Карагандинской (на 2,2%) и Актюбинской (на 1,9%) областях, а за год – в Алматинской (на 26,4%), Павлодарской (на 26,2%) и Жамбылской (на 26,1%) областях, – заявлено в отчете.

Средние цены, как отмечено в исследовании, на подсолнечное масло в городах страны в мае 2022 года составили 808 тг за литр.

Самые высокие цены зафиксированы:

в Атырау (859 тг за л);

в Алматы (850 тг за л);

в Актау (841 тг за л).

Тем временем самые низкие — в Семее (714 тг за л), Петропавловске (728 тг за л) и Усть-Каменогорске (737 тг за л).

Кроме того, согласно данным аналитиков, производство подсолнечного масла в Казахстане за январь–май 2022 года составило 197,3 тыс. тонн, что на 29,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почти 78% объема производства нерафинированного подсолнечного масла произведено в одной лишь Восточно-Казахстанской области (102,2 тыс. тонн). В свою очередь 78% выпуска рафинированного подсолнечного масла пришлось на Восточно-Казахстанскую область (28,7 тыс. тонн) и Шымкент (22,6 тыс. тонн).