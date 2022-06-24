Бизнес на миллиард, или Как начать получать выплаты от государства, построив общежитие

Инвестировать капитал в рентабельный и окупаемый бизнес – одна из главных задач опытного и успешного предпринимателя. Вопрос остается за малым.

Вкладывать деньги в развитие действующего дела или может попробовать новую для себя нишу, которая позволит гарантированно возвратить потраченные средства?

Ответить многим на этот вопрос, безусловно, поможет государственная программа по стимулированию строительства студенческих общежитий, оператором которой является АО «Финансовый центр».

Запущенный в 2018 году по поручению Первого Президента механизм вот уже на протяжении четырех лет успешно реализуется по всему Казахстану, отмечают представители компании.

За это время благодаря государственной поддержке отечественными предпринимателями построены и введены в эксплуатацию 124 студенческих общежития на 30 630 койко-мест, что в несколько раз превышает темпы строительства за предыдущие годы. Тем самым удалось частично решить вопрос дефицита жилья для обучающихся. И что немаловажно, предприниматели начали получать стабильные выплаты от государства.

Как работает программа?

Все просто, уверяют представители компании.

Предприниматель заключает договор с оператором программы АО «Финансовый центр» и начинает строительство общежития за собственный счет. После завершения и ввода объекта в эксплуатацию подается заявка на получение денежных выплат.

Размер государственного заказа составляет 144 МРП для Алматы и 122 МРП – для других регионов страны за каждого проживающего студента в год. Выплаты производятся в течение 8 лет. К примеру, при полном заселении общежития на 500 мест, построенного в Алматы, выплаты за весь 2022 год составят свыше 220 млн тенге. Всего за восьмилетний период гарантированного госзаказа предпринимателю государством будет компенсировано порядка двух млрд тенге. В других городах за аналогичные объекты размер выплат составит более 186 млн тенге в год. Стоит отметить, что сумма выплат привязана к ставке МРП, тем самым, ее размер ежегодно повышается. Пресс-служба АО «Финансовый центр»

Фото: пресс-служба АО «Финансовый центр»

Стать участником госпрограммы можно, воспользовавшись другим вариантом. Выбрав не строительство, а реконструкцию здания под общежитие. При наличии подходящего здания необходимо привести его в соответствие с требованиями к общежитиям. Заключить договор на размещение государственного заказа и так же получать выплаты в течение 8 лет. Такой способ наиболее удобен для представителей гостиничного бизнеса.

Размер компенсации составляет 47 месячных расчетных показателей в год за одно место, для городов Нур-Султана и Алматы – 92 МРП. Или от 500 млн до 1,2 млрд тенге, соответственно, за восемь лет господдержки. В случае реконструкции здания под общежитие вместимостью 500 студентов.

Строительство и реконструкция общежитий – выгодный проект. Доказательство этому – десятки успешных бизнес-кейсов по всему Казахстану, миллиарды тенге, выплаченных предпринимателям в качестве компенсации, тысячи обустроенных студентов. Но главное, наличие высокого спроса на рынке временного жилья. На сегодняшний день в Казахстане существует нехватка свыше 84 тысяч мест в общежитиях. Наибольшая потребность наблюдается в Алматы, Нур-Султане и Туркестанской области. Советуем предпринимателям обратить внимание на эти регионы. К 2025 году количество студентов возрастет до 300 тысяч, что, безусловно, гарантирует не оставить потенциальных инвесторов без клиентов. Пресс-служба АО «Финансовый центр»

Фото: пресс-служба АО «Финансовый центр»

Еще одной привлекательной стороной программы является поддержка собственников общежитий в первый год запуска объекта. Выплаты производятся с учетом поправочного коэффициента, равного двум, в течение 12 месяцев. К примеру, при проживании всего 80 студентов при вместимости 200 человек выплаты будут производиться за 160, но не более проектной мощности.

По всем интересующим вас вопросам готовы проконсультировать специалисты АО «Финансовый центр» по телефону 8-800-080-28-28 (звонок с городского бесплатный).