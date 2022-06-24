На западе Казахстана в ДТП погиб сельский аким

Аким Тауского сельского округа в Западно-Казахстанкой области Нурлыбек Турешов не справился с рулевым управлением, и его машина опрокинулась в кювет, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции региона отметили, что авария произошла 23 июня на 25-м километре дороги Жанибек – Таловка вблизи поселка Тау.

Водитель за рулем Volkswagen Polo не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В салоне находился один. От полученных травм погиб на месте. Пресс-служба ДП ЗКО

В полиции также добавили, что ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».

По данным издания «Мой город», погибший работал акимом Тауского сельского округа.

У 34-летнего Нурлыбека Турешова остались жена и четверо малолетних детей.

В отделе внутренней политики Жанибекского района отметили, что он был очень активным, доброжелательным и честным человеком.

Был одним из лучших акимов сельских округов. В нем сочетались все хорошие качества. Это невосполнимая утрата. Буквально вчера он участвовал во всех мероприятиях ко Дню госслужбы. Был веселым, со всеми шутил. Занимался спортом, – говорится в сообщении ведомства.