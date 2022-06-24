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Законодательство РК

Можно ли брать на работу беженцев – разъяснение

можно ли заключат трудовой договор с беженцем Фото: Zakon.kz
Можно ли заключать трудовой договор с беженцем и является ли свидетельство лица, ищущего убежище, документом, на основании которого работодатель РК будет вправе заключить трудовой договор с таким лицом? Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

Как следует из ответа Министерства труда и социальной защиты населения РК, закон «О беженцах» предусматривает, что лица, ищущие убежище, имеют право на свободу труда или предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством РК.

Вместе с тем, согласно Трудовому кодексу, не допускается заключение трудового договора с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории РК, до получения работодателем разрешения местного исполнительного органа на привлечение иностранной рабочей силы, либо до получения иностранным работником справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства или разрешения трудовому иммигранту, выданных уполномоченным органом по вопросам миграции населения.

Учитывая, что лицо, ищущее убежище, является временно пребывающим на территории РК, для заключения трудового договора с ним необходимо получение работодателем разрешения местного исполнительного органа на привлечение иностранной рабочей силы, либо до получения иностранным работником справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства или разрешения трудовому иммигранту, – резюмировали в Минтруда.

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