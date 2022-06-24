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Дорогу на Кольсай затопило в Алматинской области

Алматинская область, Кольсай, дорога, склоновый сток дождевых вод Фото: скриншот видео
Из-за кратковременного и проливного дождя в Кегенском районе Алматинской области произошел склоновый сток дождевых вод, в результате чего вода смыла дорогу на Кольсай и подтопила поселок, передает Zakon.kz.

Видео с дороги на Кольсай в селе Жаланаш опубликовали в одном из Telegram-каналов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент по чрезвычайным ситуациям.

23 июня в результате кратковременного и проливного дождя в Кегенском районе Алматинской области произошел склоновый сток дождевых вод, в результате чего произошел разлив по ул. Акшокы в селе Туменбай, где вода прошла по 11 дворовым участкам. Жертв, пострадавших, а также подтоплений жилых домов нет.Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Также сообщается, что на республиканской автодороге Кокпек – Кеген – Тюп-Жаланаш – Саты-Курметты с подъездом к озеру Кольсай произошел перелив воды (склоновый сток) через проезжую часть дороги.

В данное время уровень воды спал, движение автотранспорта проходит в штатном режиме, дорожными службами установлены дорожные знаки и проводятся восстановительные работы дорожного полотна.Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Ранее в РГП «Казгидромет» рассылали штормовое предупреждение, в котором говорилось, что в связи с прогнозом сильных осадков в горах в период 21-23 июня в горных и предгорных районах Алматинской областей ожидаются формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках.

ДЧС Алматинской области призывает граждан не пренебрегать SMS-сообщениями от службы «112», следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности, – добавили в пресс-службе.

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