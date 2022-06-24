Куда пойти в выходные 25-26 июня

Жители и гости Нур-Султана, Алматы и Шымкента с головой смогут погрузиться в интересные выходные. Афиша разноплановых событий – в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Выставка казахстанских художниц «Ол Қыз»

Фото: pexels

Тема выставки — «Женский вопрос». Художницы поднимают в своих работах вопросы гендерных стереотипов, сексизма, телесности, равноправия. Также для женщин актуальны вопросы ментальных установок и материнства.

До 30 июня, 10:00 – 18:00. БЦ «Москва». Вход: свободный.

Книжный клуб для детей Cosmokids

Фото: pexels

Книжный клуб для детей запускается в столице. Ребята в возрасте от 6 до 12 лет на трех языках смогут ознакомиться с лучшими произведения мировых авторов: Ханса Кристиана Андерсона, Антуана де Сент-Экзюпери, Ричарда Баха и других.

25 июня, 12:00. Детская библиотека №5. Вход: свободный.

Музыка из лучших сериалов

Фото: pexels

Зрители увидят лучшие отрывки из любимых сериалов на большом экране. Также прозвучат саундтреки в живом исполнении симфонического оркестра и хора.

BN Team – это команда креативных музыкантов, которые собрали саундтреки из сериалов: «Игра престолов», «Ход королевы», «Игра в кальмара», «Бумажный дом», «Бриджертоны», «Мандалорианс», а также музыку из популярных турецких сериалов «Великолепный век» и «Кара севда».

25 июня, 19:00. Nomad city hall. Вход: от 5000 тенге.

Алматы

Концерт, посвященный 60-летию Виктора Цоя

Pulse Kino – это единственный официальный трибьют легендарной группы «Кино» в Казахстане. На концерте поклонники Виктора Цоя и группы «Кино» услышат такие хиты, как:и другие.

25 июня, 19:00. Ледовый комплекс «Алматы Арена». Вход: 3000 – 6000 тенге.

Спектакль «Шесть блюд из одной курицы»

Фото: Zakon.kz

Спектакль посвящен юбилею одной из примадонн театра, заслуженной артистке Казахстана, талантливой актрисе, прослужившей более полувека на сцене Театра для детей и юношества им. Наталии Сац, – Крымской Валерии Георгиевне.

Это авантюрная комедия о «большой» материнской любви, сметающей все на своем пути, натиску и напору которой порой сложно противостоять.

25 июня, 18:00. ТЮЗ им. Н. Сац. Вход: от 4000 тенге.

Презентация скульптур Сакена Нарынова «Шесть настроений куба»

Скульптуры под названием «Шесть настроений куба» демонстрируют состояния человека, пережитые во время пандемии. К творчеству Сакена Нарынова также присоединятся итальянский художник Алессандро Шараффа и архитектор-урбанист Рикардо Андреа Марини.

25 июня в 17:00. Esentai Square. Вход: свободный.

Шымкент

Кинотеатр «Go-kino» под открытым небом

Фото: pexels

За два дня зрители могут посмотреть несколько кинокартин:

25 июня, 20:45 – «Искусство обмана» ,

26 июня, 20:45 – «Поймай меня, если сможешь».

ул. Торекулова, 69. Вход: 1500 тенге.

Беговые тренировки в дендропарке

Фото: pexels

Любители спорта после пробежки могут заняться тренировкой, сделать планку, подтянуться на турнике. После этого будет возможность постоять на гвоздях и проверить свою выносливость.

Практика гвоздестояния – это практика для очищения тела, ума и энергетики от мышечных зажимов, беспокойного ума и негативных энергий, говорят организаторы.

25 июня, 06:00; 26 июня, 7:00. Дендропарк имени Асанбая Аскарова. Вход: свободный, оплата только за вход на территорию парка.

Велотур в Сайрам-Угамский национальный парк

Фото: pexels

Общая протяженность пути на велосипеде составит 36 км по асфальту и 5 км – по бездорожью.

26 июня, 08:00. Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк. Стоимость: 5000 тенге. Девушкам на своем велосипеде: бесплатно.