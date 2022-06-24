Куда пойти в выходные 25-26 июня
Нур-Султан
Выставка казахстанских художниц «Ол Қыз»
Фото: pexels
Тема выставки — «Женский вопрос». Художницы поднимают в своих работах вопросы гендерных стереотипов, сексизма, телесности, равноправия. Также для женщин актуальны вопросы ментальных установок и материнства.
До 30 июня, 10:00 – 18:00. БЦ «Москва». Вход: свободный.
Книжный клуб для детей Cosmokids
Фото: pexels
Книжный клуб для детей запускается в столице. Ребята в возрасте от 6 до 12 лет на трех языках смогут ознакомиться с лучшими произведения мировых авторов: Ханса Кристиана Андерсона, Антуана де Сент-Экзюпери, Ричарда Баха и других.
25 июня, 12:00. Детская библиотека №5. Вход: свободный.
Музыка из лучших сериалов
Фото: pexels
Зрители увидят лучшие отрывки из любимых сериалов на большом экране. Также прозвучат саундтреки в живом исполнении симфонического оркестра и хора.
BN Team – это команда креативных музыкантов, которые собрали саундтреки из сериалов: «Игра престолов», «Ход королевы», «Игра в кальмара», «Бумажный дом», «Бриджертоны», «Мандалорианс», а также музыку из популярных турецких сериалов «Великолепный век» и «Кара севда».
25 июня, 19:00. Nomad city hall. Вход: от 5000 тенге.
Алматы
Концерт, посвященный 60-летию Виктора Цоя
Pulse Kino – это единственный официальный трибьют легендарной группы «Кино» в Казахстане. На концерте поклонники Виктора Цоя и группы «Кино» услышат такие хиты, как: «Перемен», «Группа крови», «Пачка сигарет», «Последний герой», «Странная сказка», «Восьмиклассница», «Спокойная ночь», «Бошетунмай», «Печаль» и другие.
25 июня, 19:00. Ледовый комплекс «Алматы Арена». Вход: 3000 – 6000 тенге.
Спектакль «Шесть блюд из одной курицы»
Фото: Zakon.kz
Спектакль посвящен юбилею одной из примадонн театра, заслуженной артистке Казахстана, талантливой актрисе, прослужившей более полувека на сцене Театра для детей и юношества им. Наталии Сац, – Крымской Валерии Георгиевне.
Это авантюрная комедия о «большой» материнской любви, сметающей все на своем пути, натиску и напору которой порой сложно противостоять.
25 июня, 18:00. ТЮЗ им. Н. Сац. Вход: от 4000 тенге.
Презентация скульптур Сакена Нарынова «Шесть настроений куба»
Скульптуры под названием «Шесть настроений куба» демонстрируют состояния человека, пережитые во время пандемии. К творчеству Сакена Нарынова также присоединятся итальянский художник Алессандро Шараффа и архитектор-урбанист Рикардо Андреа Марини.
Шымкент
Кинотеатр «Go-kino» под открытым небом
Фото: pexels
25 июня, 20:45 – «Искусство обмана»,
26 июня, 20:45 – «Поймай меня, если сможешь».
ул. Торекулова, 69. Вход: 1500 тенге.
Беговые тренировки в дендропарке
Фото: pexels
Практика гвоздестояния – это практика для очищения тела, ума и энергетики от мышечных зажимов, беспокойного ума и негативных энергий, говорят организаторы.
25 июня, 06:00; 26 июня, 7:00. Дендропарк имени Асанбая Аскарова. Вход: свободный, оплата только за вход на территорию парка.
Велотур в Сайрам-Угамский национальный парк
Фото: pexels
26 июня, 08:00. Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк. Стоимость: 5000 тенге. Девушкам на своем велосипеде: бесплатно.