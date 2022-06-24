Шагнуть «назад в будущее» предложила глава Счетного комитета

Глава Счетного комитета по контролю за исполнением государственного бюджета РК Наталья Годунова, выступая в Мажилисе на совместном заседании палат Парламента, предложила отказаться от трехлетнего бюджетирования и вернуться к планированию бюджета только на один год.

Как отмечает автор издания «Новое поколение», такая схема формирования бюджета вернет Казахстан на 15 лет назад, и при этом будет потрачено много денег на «прыжок в прошлое».

На заседании «депутаты возмущались и раздутой затратной частью при неумении вовремя потратить запланированное, и некачественным сбором налогов, и просто профанацией».

В публикации сказано, что на фоне подобного рода возмущений депутатов прозвучало весьма неоднозначное предложение главы Натальи Годуновой.

Всем очевидно, что трехлетний бюджет так и остался формальностью. Затрачивается очень много времени, чтобы его сформировать. В ходе исполнения уточняется и корректируется только первый базовый год. В последующие годы мы даже не заглядываем. При очередном планировании уже на следующий период отдельные из ранее поддержанных расходов могут вообще выпасть из нового бюджета, как следствие появляются незавершенные объекты, не обеспеченные финансированием. На наш взгляд, настало время поднять вопрос о возвращении планирования бюджета на один год. Председатель Счетного комитета РК Наталья Годунова

Автор статьи пишет, что «логика в этих словах вроде бы есть. Если бы не многочисленные «но», которые всплывают».

Новая система формирования бюджета появилась в стране одновременно с Бюджетным кодексом 2004 года, а непосредственно по трехлетнему бюджету страна начала жить с 2009 года.

Цель среднесрочного планирования довольно проста: властям нужно было понимание хотя бы «крупными мазками», сколько денег потребуется на развитие не только в течение одного года, но хотя бы трех. Предполагалось, что макроиндикаторы, которые заложены на три года вперед, добавят ответственности чиновникам и за освоение средств, и за администрирование собираемого. Кстати, индикаторы эти были не «получить и потратить все до копеечки», а в виде эффекта от трат, – говорится в статье.

Например, по мнению автора материала, целью государственных затрат на строительство больниц в ближайшие три года должно стать не собственно строительство больниц, а, например, увеличение средней продолжительности жизни граждан на пару месяцев или сокращение числа новых заболеваний на 5%.

В начале 2000-х, когда экспертное сообщество обсуждало внедрение в Казахстане среднесрочного бюджетного планирования, говорилось, что это позволит более грамотно формировать планируемые затраты на крупные инвестиционные проекты. И, главное, сценарировать, откуда деньги на эти затраты будут браться.

Это как бюджет простой семьи. Например, наличие ребенка предполагает, что нужны траты не только на покушать/одеть/обуть, но и на обучение. Поэтому многие начинают еще с детского сада копить на университет чада. Или планы по крупным покупкам: сначала идет накопление первоначального взноса, потом есть картина затрат на протяжении энного количества лет. Но и начинать капитальный ремонт квартиры при отсутствии денег на оплату коммунальных услуг никто не будет.

Но, увы, добавляет автор, «наши бюджетные планировщики умудряются и ремонты планировать, и на «образование детей» не закладывать».

Автор приходит к такому заключению, что менять надо не порядок формирования бюджета, а тех, кто его составляет и контролирует исполнение.

Тем более в столице давно шепчутся, что самые «незыблемые» кадры страны сидят в бюджетном блоке Министерства финансов – их оттуда «могут уйти» только на пенсию. Что же касается предложения Годуновой, то возвращение к однолетнему бюджету может звучать красиво, но и влетит государству в копеечку. Ведь придется полностью переписывать Бюджетный кодекс, что займет не один месяц и не одну кучку бюджетных денег, – резюмировал автор материала.