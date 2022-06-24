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Самая богатая спортсменка мира дебютирует в киноиндустрии

Теннис Баскетбол Кино Фото: Twitter/FOS
Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» – японская теннисистка Наоми Осака – представила мировой общественности медиа-компанию, которую создала в партнерстве с суперзвездой НБА Леброном Джеймсом, сообщает Zakon.kz.

И первым продуктом, который запустит Наоми Осака, станет документальный фильм о Пэтси Минк – первой цветной женщине, избранной в Конгресс США. Осака сама будет продюсером этого проекта, а режиссером – Бен Праудфут, получивший «Оскара» за короткометражный фильм «Королева баскетбола».

Осака Джеймс создание фильма

Фото: Twitter/naomiosaka

Наоми Осака второй год подряд возглавляет список самых богатых спортсменок планеты. В 2021 году теннисистка заработала более 57 млн долларов, из которых 55 млн получила по спонсорским контрактам, а 2,3 млн – призовые за турниры.

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Куандык Шынасилов
NBA США
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