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Лионель Месси отмечает 35-летие

Футбол 35 лет Месси Фото: Instagram/leomessi
24 июня одному из лучших футболистов современности, нападающему французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелю Месси исполняется 35 лет, передает Zakon.kz.

Лионель Месси на протяжении 20 лет выступал за «Барселону», куда пришел в 13-летнем возрасте. В испанском клубе он состоялся как профессионал мирового уровня. Он является 10-кратным чемпионом Испании и семикратным победителем Кубка страны. Четыре раза он в майке каталонского клуба брал Лигу чемпионов и три раза – клубный Чемпионат мира.

Год назад Месси впервые стал обладателем Кубка Америки в составе сборной Аргентины, а в нынешнем сезоне – чемпионом Франции с «ПСЖ».

Лионель Месси является мировым рекордсменом, который становился обладателем «Золотого мяча» семь раз. В 2021 году аргентинец в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes занял второе место с доходом в 150 млн долларов.

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