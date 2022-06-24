Лионель Месси отмечает 35-летие

24 июня одному из лучших футболистов современности, нападающему французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелю Месси исполняется 35 лет, передает Zakon.kz.

Лионель Месси на протяжении 20 лет выступал за «Барселону», куда пришел в 13-летнем возрасте. В испанском клубе он состоялся как профессионал мирового уровня. Он является 10-кратным чемпионом Испании и семикратным победителем Кубка страны. Четыре раза он в майке каталонского клуба брал Лигу чемпионов и три раза – клубный Чемпионат мира.

Год назад Месси впервые стал обладателем Кубка Америки в составе сборной Аргентины, а в нынешнем сезоне – чемпионом Франции с «ПСЖ».

Лионель Месси является мировым рекордсменом, который становился обладателем «Золотого мяча» семь раз. В 2021 году аргентинец в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes занял второе место с доходом в 150 млн долларов.

Смотрите топовые матчи по футболу и выигрывайте призы от Parimatch. Каждую неделю розыгрыши путевок на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусов на 14 000 000 тенге!