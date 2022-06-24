Курс доллара вырос еще на 5,75 тенге

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 470,9 тенге, поднявшись на 5,75 тенге, передает Zakon.kz.