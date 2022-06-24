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Курс доллара вырос еще на 5,75 тенге

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 470,9 тенге, поднявшись на 5,75 тенге, передает Zakon.kz.

Накануне курс доллара подскочил сразу на 10,79 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос на 2,22 тенге и составил 70,32 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля достиг 8,85 тенге, прибавив еще 0,09 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460-469 тенге, евро – 493,5-500 тенге, рос. рубль – 7,5-8,15 тенге.

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