Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Последний шанс для «Тампы»? Прогноз от эксперта на финал NHL

прогноз эксперта игра финал Фото: Parimatch
Страсти накаляются в финальной серии NHL между действующим чемпионом «Тампа Бэй Лайтнинг» и потенциальным проспектом «Колорадо Эвеланш». Эксперт Parimatch Константин Пушкарев поделился прогнозом на следующую игру в серии.

Финал Кубка Стэнли стремительно движется к развязке. Пока преимущество в серии принадлежит «Колорадо» со счетом 3:1. Пятый матч, который состоится 25 июня в 6:00 по времени Нур-Султана, может стать последним шансом для «Тампы» остаться в гонке за почетный трофей.

Игра состоится в Денвере на родном стадионе «лавин», что значительно затруднит игру «молний», но эксперты пока не списывают прошлогоднего чемпиона со счетов. Многие считают, что «Тампа» становится по-настоящему опасной именно тогда, когда ее загоняют в угол. Также большие надежды возлагаются на звездного вратаря команды, Андрея Василевского, который в последней встрече отметил 100-ю игру в NHL.

Я с большим удовольствием смотрю финал. Обе команды показывают качественный и красивый хоккей. На мой взгляд, «Тампа» слегка тормозит в овертайме. Также бросается в глаза более стабильная игра «Эвеланш»: создаются и реализовываются довольно солидные моменты, очень здорово идет атака в большинстве, крепкая оборона. Сказать, что силы равные, не могу, отдаю предпочтение «Колорадо». Матч будет тяжелым для «Тампы», ведь они играют в гостях, но терять уже нечего. У «молний» есть опыт возвращать серии, поэтому не исключаю исхода в их пользу. Так или иначе, будет интересно!Константин Пушкарев, бывший игрок лиги и эксперт по хоккею Parimatch

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 1.99, Х - 4.40, П2 - 3.10

Читайте также

Объявлены результаты жеребьевки Wimbledon-2022 с участием казахстанцев

Уникальное достижение в истории – Токаев обратился к семилетней шахматистке

Cемилетняя Малика Зиядин стала чемпионкой мира ФИДЕ по шахматам

Анастасия Московчук
Интересное
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
старость гороскоп советы
Старость – не радость: какими будут представители знаков зодиака
Карагандинская область, школа, аттестаты, ошибка, директор, наказание
Школьникам в Караганде выдали аттестаты с опечаткой – комментарий Управления образования
Казахстан, погода, 25-27 июня, Казгидромет
45-градусная жара и дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы
Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля
торги на бирже
Доллар подскочил сразу на 10,45 тенге
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
27 июня истекает срок уплаты налогов и платежей
27 июня истекает срок уплаты ряда налогов и платежей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления