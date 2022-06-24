Последний шанс для «Тампы»? Прогноз от эксперта на финал NHL

Страсти накаляются в финальной серии NHL между действующим чемпионом «Тампа Бэй Лайтнинг» и потенциальным проспектом «Колорадо Эвеланш». Эксперт Parimatch Константин Пушкарев поделился прогнозом на следующую игру в серии.

Финал Кубка Стэнли стремительно движется к развязке. Пока преимущество в серии принадлежит «Колорадо» со счетом 3:1. Пятый матч, который состоится 25 июня в 6:00 по времени Нур-Султана, может стать последним шансом для «Тампы» остаться в гонке за почетный трофей.

Игра состоится в Денвере на родном стадионе «лавин», что значительно затруднит игру «молний», но эксперты пока не списывают прошлогоднего чемпиона со счетов. Многие считают, что «Тампа» становится по-настоящему опасной именно тогда, когда ее загоняют в угол. Также большие надежды возлагаются на звездного вратаря команды, Андрея Василевского, который в последней встрече отметил 100-ю игру в NHL.

Я с большим удовольствием смотрю финал. Обе команды показывают качественный и красивый хоккей. На мой взгляд, «Тампа» слегка тормозит в овертайме. Также бросается в глаза более стабильная игра «Эвеланш»: создаются и реализовываются довольно солидные моменты, очень здорово идет атака в большинстве, крепкая оборона. Сказать, что силы равные, не могу, отдаю предпочтение «Колорадо». Матч будет тяжелым для «Тампы», ведь они играют в гостях, но терять уже нечего. У «молний» есть опыт возвращать серии, поэтому не исключаю исхода в их пользу. Так или иначе, будет интересно! Константин Пушкарев, бывший игрок лиги и эксперт по хоккею Parimatch

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 1.99, Х - 4.40, П2 - 3.10