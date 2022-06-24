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Объявлены результаты жеребьевки Wimbledon-2022 с участием казахстанцев

Теннис Жереб-ка Фото: ktf.kz
В Лондоне состоялась церемония жеребьевки главного травяного турнира сезона — Открытого чемпионата Англии по теннису. В основной сетке одиночного разряда казахстанские болельщики смогут поддержать четверых своих участников, сообщает Zakon.kz.

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик в первом круге английского первенства встретится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем. Победитель квалификации нынешнего сезона Михаил Кукушкин за выход во второй круг турнира поспорит с американцем, 29-м сеяным Дженсоном Бруксби.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева на старте сразится с французской теннисисткой Ализе Корне. А лидер казахстанского женского тенниса Елена Рыбакина протестирует титулованную китаянку в парном разряде Чжан Шуай.

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Куандык Шынасилов
Бублик Александр Кукушкин Михаил Путинцева Юлия Рыбакина Елена
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