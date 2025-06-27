Известны итоги жеребьевки "Уимблдона-2025" с участием казахстанцев

Фото: Instagram/wimbledon

В Лондоне прошла процедура жеребьевки Открытого чемпионата Великобритании по теннису в одиночном разряде у мужчин и женщин. На этой церемонии были озвучены имена пяти казахстанских теннисистов и их соперники на старте травяного турнира, сообщает Zakon.kz.

Чемпионка "Уимблдона-2022" Елена Рыбакина на старте предстоящих состязаний встретится с Элиной Аванесян (Армения). Второй номер женской сборной Казахстана Юлия Путинцева сыграет в первом круге с представительницей США и 13-ой сеяной этого турнира Амандой Анисимовой. Что касается мужской сетки, то здесь Александру Бублику попался испанец Хауме Муньяр (№54 ATP). Александр Шевченко померится силами с американцем Рэйли Опелка (№72 ATP). A post shared by Azizbek Akhmadjonov (@notonlytennis) Сенсационный Бейбит Жукаев сразится с 24-ой ракеткой мира – итальянцем Флавио Каболли. Матчи основного раунда "Уимблдона-2025" начинаются 30 июня и продлятся до 13 июля. Действующими чемпионами травяного чемпионата мира в одиночном разряде являются испанец Карлос Алькарас и Барбора Крейчикова (Чехия). В этом сезоне призовой фонд Открытого чемпионата Великобритании достиг рекордной отметки за всю его историю.



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