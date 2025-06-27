Известны итоги жеребьевки "Уимблдона-2025" с участием казахстанцев
Чемпионка "Уимблдона-2022" Елена Рыбакина на старте предстоящих состязаний встретится с Элиной Аванесян (Армения).
Второй номер женской сборной Казахстана Юлия Путинцева сыграет в первом круге с представительницей США и 13-ой сеяной этого турнира Амандой Анисимовой.
Что касается мужской сетки, то здесь Александру Бублику попался испанец Хауме Муньяр (№54 ATP). Александр Шевченко померится силами с американцем Рэйли Опелка (№72 ATP).
Сенсационный Бейбит Жукаев сразится с 24-ой ракеткой мира – итальянцем Флавио Каболли.
Матчи основного раунда "Уимблдона-2025" начинаются 30 июня и продлятся до 13 июля. Действующими чемпионами травяного чемпионата мира в одиночном разряде являются испанец Карлос Алькарас и Барбора Крейчикова (Чехия).
В этом сезоне призовой фонд Открытого чемпионата Великобритании достиг рекордной отметки за всю его историю.