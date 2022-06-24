В Нацбанке назвали причины ослабления тенге

Заместитель директора Департамента монетарных операций Национального банка Иван Сердюк рассказал о ситуации на валютном рынке и почему слабеет тенге, передает Zakon.kz.

По его словам, основной причиной того, что тенге после укрепления в мае сильно сдал свои позиции, являются рост спроса на валюту и ограниченность продавцов на рынке.

В акционерных обществах состоялись общие собрания акционеров, мы видим спрос на доллары в связи с началом выплаты дивидендов. Сохраняется привычный спрос на покупку валюты для осуществления импортных операций. Заместитель директора департамента Нацбанка Иван Сердюк

Он пояснил, что ограниченность предложения иностранной валюты связана с тем, что в конце мая экспортеры реализовывали валютную выручку для выплаты налогов на добычу полезных ископаемых и рентного налога на экспорт во время так называемой «большой налоговой недели». В июне таких объемов на продажу не было. Поэтому всех клиентов-покупателей банки направляют на биржевые торги, встречных потоков внутри нет, что создает дополнительный спрос на валюту.

Тем не менее необходимо подчеркнуть, что среднедневной объем торгов в июне составляет 95 млн долларов, что на 18% меньше, чем в мае. Общий объем торгов на текущий момент составляет 1,6 млрд долларов. То есть экономическая активность с точки зрения валютного рынка продолжает оставаться на достаточно низких уровнях. Заместитель директора департамента Нацбанка Иван Сердюк

По словам представителя Нацбанка, в целом динамика тенге соответствует общемировому тренду. Рост доходностей ГЦБ США и глобальное укрепление доллара США оказывали давление на валюты многих развивающихся стран.

С начала июня динамика валют развивающихся рынков была преимущественно негативной: произошло ослабление бразильского реала на 10,7%, турецкой лиры – на 5,8%, снижение индонезийской рупии, мексиканского песо и южноафриканского ранда составило порядка 2%. При этом индекс валют развивающихся стран J.P. Morgan снизился на 2,2%, сказал Сердюк.

Представитель Нацбанка также назвал причины резкого укрепления рубля.

Стремительное укрепление рубля к иностранным валютам, включая доллар США, происходит на фоне введенных мер контроля движения капитала вкупе с существенным сокращением импорта. С начала июня рубль по отношению к доллару укрепился почти на 15%. Хотелось бы отметить, что на котировку рубль/тенге прежде всего влияет то, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару. Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару на мировых рынках, поэтому курс рубль/тенге продолжает расти. Заместитель директора департамента Нацбанка Иван Сердюк

Он также отметил, что с начала июня Национальный банк не участвовал в торгах с целью воздействия на обменный курс за счет золотовалютных резервов, то есть не проводил интервенции.

Как уже стало традицией, информацию по нашим операциям на валютном рынке в июне, будь то золотовалютные активы, Национальный фонд или ЕНПФ, мы опубликуем в первый рабочий день следующего месяца. В то же время для осуществления трансфертов в бюджет осуществлялась продажа иностранной валюты от имени Национального фонда, с начала июня объем составил 408 млн долларов. Заместитель директора департамента Нацбанка Иван Сердюк

Он пояснил, что отдельно хотели сконцентрировать внимание экспертов на вопросе о плавающем обменном курсе тенге.

С марта волатильность курса тенге оценивается в 1,2%, для сравнения: волатильность бразильского реала за это же время – 1,2%, мексиканского песо – 0,7%, из развитых рынков: фунта – 0,7%, евро – 0,6%. Эти показатели, продолжил эксперт, лишний раз демонстрируют приверженность полноценному режиму свободно плавающего курса, что позволяет абсорбировать дисбалансы экономики и сохранить золотовалютные активы страны.

Иван Сердюк также заметил, что курсы валют не следуют линейно изменению внешних фундаментальных факторов.

Внутренние факторы в последние дни превалируют.

По его словам, в краткосрочной перспективе волатильность тенге продолжит зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.