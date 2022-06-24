В Москве тренер по борьбе спас людей из горящего автомобиля

Утром 24 июня на Зубовском бульваре в центре Москвы произошло ДТП. Случайный прохожий, коим оказался тренер сборной России по вольной борьбе Арсланбек Алиев, помог пострадавшим выбраться из горящего авто, передает Zakon.kz.

По данным Mash, водитель иномарки не справился с управлением и влетел в стену жилого дома. В результате аварии автомобиль загорелся, в салоне были восемь пассажиров.

Одним из прохожих оказался Арсланбек Алиев, который приехал в Москву к друзьям. Увидев горящий автомобиль, сразу бросился помогать пассажирам. Шестерых успели вытащить и доставить в больницу, а водителя и пассажира спереди спасти не удалось.