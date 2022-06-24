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В Москве тренер по борьбе спас людей из горящего автомобиля

Борьба Спас Людей Фото: Instagram/arslanbek_aliev
Утром 24 июня на Зубовском бульваре в центре Москвы произошло ДТП. Случайный прохожий, коим оказался тренер сборной России по вольной борьбе Арсланбек Алиев, помог пострадавшим выбраться из горящего авто, передает Zakon.kz.

По данным Mash, водитель иномарки не справился с управлением и влетел в стену жилого дома. В результате аварии автомобиль загорелся, в салоне были восемь пассажиров.

Одним из прохожих оказался Арсланбек Алиев, который приехал в Москву к друзьям. Увидев горящий автомобиль, сразу бросился помогать пассажирам. Шестерых успели вытащить и доставить в больницу, а водителя и пассажира спереди спасти не удалось.

Выбежали сюда. Огонь, машина начала сразу гореть. Полицейские запретили нам подходить. Мы сломали окна, двери с ребятами... Передних зажало, их вытащить не смогли. У тех, кого вытащили, сгорели волосы.Арсланбек Алиев

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Куандык Шынасилов
Москва
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