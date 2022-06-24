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Пропавшую два дня назад девочку-подростка нашли в Кокшетау

рация Фото: Zakon.kz
Об исчезновении 13-летней дочери 22 июня в Управлении полиции рассказала 36-летняя жительница областного центра, передает Zakon.kz.

По словам матери, 20 июня девочка отправилась в гости к отцу, который проживает отдельно, и не вернулась.

На поиск без вести пропавшей был ориентирован весь личный состав отдела ювенальной полиции, участковые инспекторы, сотрудники батальона патрульной полиции. Выяснилось, что к отцу несовершеннолетняя не приезжала. Стражи порядка направили ориентировку во все подразделения полиции и провели оперативные мероприятия по установлению местонахождения ребенка.Пресс-служба МВД РК

Через пару часов подростка нашли в гостях у знакомой.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что с начала 2022 года в областном центре зарегистрировано 19 фактов пропажи и ухода из дома несовершеннолетних.

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Елена Беляева
Кокшетау
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