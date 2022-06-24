Казахстанка выиграла бронзу Grand Slam по дзюдо

Турнир стартовал в столице Монголии Улан-Баторе. Абиба Абужакынова (48 кг) в схватке за бронзовую медаль противостояла спортсменке Сабине Гильнязовой, которая выступала от Международной федерации дзюдо (IJF), передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, Абужакынова стала третьей на данном турнире.

Отмечается, что это первое рейтинговое соревнование в календаре Международной федерации дзюдо, которое позволит набрать очки для летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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