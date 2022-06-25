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Американцы вышли на митинг против закона, запрещающего аборты

здание Фото: supremecourt.gov
Протесты проходят у здания Верховного суда США, где было принято решение о том, что американская конституция не дает женщинам безусловного права на аборт, передает Zakon.kz.

Суд пересмотрел дело «Роу против Уэйда» 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, что позволяет теперь американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу.

Как пишут РИА Новости, сотни митингующих разделились на две группы. Одна группа требует разрешить медицинскую процедуру, а вторая настаивает на необходимости сохранять право на жизнь еще не родившегося ребенка.

На месте дежурят правоохранительные органы. Сам Верховный суд заблаговременно был обнесен двухметровым забором.

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