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В мире выявлено 920 случаев «неизвестного» гепатита у детей – ВОЗ

ВОЗ, гепатит, 920 случаев Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по всему миру выявлено уже 920 предполагаемых случаев гепатита неизвестного происхождения, сообщает Zakon.kz.

Как следует из пресс-релиза ВОЗ, они выявлены в 33 государствах.

Со времени публикации 27 мая предыдущего информационного бюллетеня по этой болезни в ВОЗ пришли сведения о 270 новых вероятных случаях заболевания. Операции по трансплантации органов потребовались 45 детям, 18 заболевших умерли.

Половину случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в европейских странах.

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Еще 8 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщал о более 700 вероятных случаях заболевания.

В ВОЗ оценивают риск на глобальном уровне как умеренный.

Константин Вноровский
ВОЗ
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