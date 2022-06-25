Никому не нужны: названы Топ-5 знаков зодиака

Эксперты по звездам назвали пять знаков зодиака, представители которых чаще других не находят себе места в обществе, передает Zakon.kz.

Как пишет интернет-издание «Пятый канал», в Топ-5 астрологов вошли рожденные под такими созвездиями, как Козерог, Скорпион, Дева, Овен и Рыбы.

По мнению астрологов, представителей именно этих знаков зодиака огорчает вовсе не факт одиночества, а осознание своей ненужности окружающим.

Козерог

Как считают эксперты по звездам, непреступные Козероги больше всего боятся показаться беспомощными и чувствительными. Чтобы скрыть свои слабые стороны, они оборачиваются в толстый панцирь, через который не будет просвечиваться их нежное, ранимое сердце.

Однако не у всех есть терпение на многочисленные попытки сблизиться и раскрыть истинную сущность человека, поэтому большинство людей просто уходят, не получив взаимности.

По этой же причине рожденные под этим созвездием часто сердятся и срываются по мелочам. Постоянное подавление эмоций приводит к накоплению негатива, который может выплескиваться по любому поводу.

Скорпион

У них эгоистичный характер и явное ощущение своего превосходства, что отпугивает большую половину окружения. Также Скорпионам не нужны люди, чтобы стать счастливыми.

Они никогда не стремились занять особое положение в обществе. Более того, им проще вовсе избегать контактов, чем становиться инициаторами общения. Особенно это влияет на романтическую сферу жизни.

Скорпионы любят уединение и умеют им наслаждаться, поэтому всегда стараются «спрятаться» от людей.

Дева

Девы иногда слишком критичны не только к окружающим, но и к самим себе.

Постоянное выискивание недостатков и нескончаемое желание все расставить по полочкам делает их уязвимыми в собственных глазах. Отсюда приходит неуверенность и комплекс неполноценности. А ведь именно эти два фактора напрямую влияют на отношения с окружающими. Из-за своей зажатости Девы боятся идти на контакт с людьми и уверены, что общество не примет их такими, какие они есть.

Для эмоционального сближения необходима обратная связь, но эти представители зодиакальной семьи не готовы открываться миру, тем самым обрекая себя на одиночество.

Овен

Овны – это бесконечно торопящиеся и всегда за чем-то гоняющиеся люди. За сумасшедшим ритмом Овнов сложно уследить, поэтому люди сдаются, оставляя их на полпути.

Такой расклад ранит обладателей этого знака зодиака, и наступает момент, когда те перестают верить в искренность любых отношений. Не выдерживая монотонности повседневной жизни, Овны склоняются к спонтанным и необдуманным поступкам, за что порицаются окружением.

Этим можно объяснить сумбурность и нерациональность их поступков, которые явно больше отталкивают, чем притягивают.

Рыбы

Рожденные под этим созвездием – очень впечатлительные. Один из их самых главных страхов – одиночество.

Особенно на это влияет свойственная Рыбам горячительная вовлеченность в творчество. Загоревшись идеей, эти знаки пускаются во все тяжкие и ничего не замечают вокруг. После реализации задуманного они осознают, что в погоне за мечтами оттолкнули дорогих людей своим безразличием. Это заставляет их еще больше замкнуться в себе и встретиться с главным страхом жизни.

В качестве спасения представители зодиакальной семьи снова находят смысл жизни в новой авантюре, забыв про окружающих. Так и создается замкнутый круг, выйти из которого удается далеко не всем.

Новость по теме Старость – не радость: какими будут представители знаков зодиака

Ранее астрологи рассказали, какими будут в старости представители зодиакального круга.