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Старость — не радость: какими будут знаки зодиака

старость гороскоп советы Фото: pixabay
Каждому человеку хочется заглянуть в будущее. Астрологи предлагают узнать, какими будут в старости представители зодиакального круга, сообщает Zakon.kz.

Эксперты отмечают, что Овны очень боятся стареть. С возрастом они становятся упрямее и не испускают возможности поучить родных и близких.

На сайте рassion.ru сказано, что Тельцы в преклонном возрасте только и делают, что критикуют окружающих. Представители этого знака вечно чем-то недовольные бабушки и дедушки.

Близнецы с годами становятся настолько мнительными, что начинают бегать по врачам и выискивать у себя несуществующие болезни.

Что касается Раков, то они всю жизнь копили на обеспеченную старость, поэтому они наконец-то заживут счастливой жизнью.

Львы к этому времени обзаводятся солидным капиталом, которым с удовольствием делятся со своими внуками.

Девы со временем становятся слишком ворчливыми. Они так же, как и Тельцы, будут проводить дни напролет в критике окружающих и сплетнях.

Весы будут просто обожать своих внуков, разрешая им все на свете и прощая абсолютно любые шалости.

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С годами Скорпионов переполняет чувство собственной значимости. Кроме того, в старости они становятся настоящими пессимистами.

Стрельцы все активнее начнут окружать себя молодыми людьми, надеясь таким образом избежать наступления старости.

В пожилом возрасте Козероги наконец-то начинают получать удовольствие от жизни. Они забывают про свой трудоголизм.

А вот Водолеи, в отличие от остальных, с нетерпением ждут выхода на заслуженный отдых. Они уверены, что никогда не поздно изменить свою жизнь и освоить что-то новое.

Рыбы с годами начинают ценить семейные ценности и все больше времени стараются проводить с близкими.

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