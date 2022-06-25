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Канат Таймерденов покинул пост начальника ДП Алматы

Канат Таймерденов освобожден от должности начальника ДП Алматы Фото: Facebook/Канат Таймерденов
Канат Таймерденов ушел с поста начальника Департамента полиции Алматы, которую он занимал с января 2020 года. Информацию подтвердили в ведомстве, передает Zakon.kz.

Канат Таймерденов родился 7 ноября 1974 года в селе Унгуртас в Жамбылском районе Алматинской области.

Трудовой стаж:

  • член рабочего отряда содействия милиции Каскеленской горадминистрации (30.06.1994-05.01.1995);

  • оперуполномоченный 2-го отделения ОУР УВД Каскеленского района Алматинской области (05.01.1995-25.12.1995);

  • оперуполномоченный 2-го отделения (по раскрытию имущественных преступлений) ОУР УГСК по Каскеленскому району Алматинской области (01.01.1996-01.01.1997);

  • оперуполномоченный отделения расследований преступлений против личности отдела общеуголовных расследований УГСК по Каскеленскому району Алматинской области (в связи с оргштатными изменениями) (01.01.1997-06.06.1997);

  • старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела расследований бандитизма и незаконного оборота оружия, Управления расследований особо опасных преступлений ДГСК Алматинской области (06.06.1996-20.11.1997);

  • старший оперуполномоченный ОУР УВД Каскеленского района Алматинской области (20.11.1997-18.02.1999);

  • оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью по Каскеленскому, Жамбылскому району УБОП ОКП УВД Алматинской области (18.02.1999-28.04.2000);

  • начальник отдела УР УВД Карасайского района УВД Алматинской области (28.04.2000-21.09.2000);

  • начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД Алматинской области (21.09.2000-17.02.2001);

  • заместитель начальника отдела разработки преступных сообществ в уголовно-преступной среде УБОП УВД Алматинской области (17.02.2001-17.08.2001);

  • начальник ОБОП по Карасайскому, Жамбылскому, Балхашскому районам 6 Управления криминальной полиции ГУВД Алматинской области (17.08.2001-13.12.2002);

  • начальник отдела по предупреждению и пресечению терроризма, религиозного экстремизма и незаконной миграции УКП ГУВД Алматинской области (13.12.2002-01.10.2003);

  • заместитель начальника УБОП ГУВД Алматинской области (01.10.2004-24.02.2005);

  • заместитель начальника УБОП ДВД Алматы (24.02.2005-14.02.2008);

  • начальник Управления внутренних дел Талгарского района Департамента внутренних дел Алматинской области (14.02.2008-18.09.2009);

  • начальник Управления внутренних дел Жетысуского района Департамента внутренних дел Алматы (18.09.2009-12.10.2012);

  • первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Алматы (12.10.2012-22.12.2017);

  • начальник ДВД Мангистауской области (22.12.2017-08.11.2018);

  • начальник Департамента полиции Мангистауской области (08.11.2018-29.01.2020);

  • начальник Департамента полиции Алматы (с 29.01.2020), комендант Алматы (с 05.01.2022).

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