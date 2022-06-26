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Экс-жена Арнольда Шварценеггера добилась компенсации за развод спустя 11 лет

актер Фото: Instagram/schwarzenegger
Мария Шрайвер подала на развод в 2011 году после того, как американский актер признался супруге, что изменил и теперь является отцом ребенка их домработницы Джозефа Баэна. Но официально развелась пара только в декабре 2021 года, передает Zakon.kz.

Как пишет портал US Weekly, 10 лет звездная чета судилась, чтобы разделить имущество.

В июне прошло заседание с присяжными, которые постановили, что экс-супруга имеет право на половину сбережений бывшего губернатора Калифорнии, заработанных с 1986 по 2011 год, учитывая пенсию актера в том числе. Однако официальную сумму от СМИ скрыли.

Арнольд Шварценеггер женился на тележурналистке Марии Шрайвер, приходившейся племянницей президенту США Джону Кеннеди, в 1986 году. В браке у них родились четверо детей.

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