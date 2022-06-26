ВОЗ: Ситуация с оспой обезьян не является чрезвычайной

Сейчас ситуация со вспышкой оспы обезьян в мире не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, говорится в заявлении по итогам заседания комитета Всемирной организации здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

При этом в организации призвали приложить «интенсивные усилия по реагированию» для «контроля за дальнейшим распространением» инфекции, передает ТАСС.

Хотя несколько членов (комитета) высказали различающиеся мнения, комитет решил консенсусом представить генеральному директору ВОЗ рекомендацию о том, что на нынешнем этапе эта вспышка не должна характеризоваться как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение.

Ввиду чрезвычайного характера вспышки заболевания «контроль над дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных усилий по реагированию», добавили в ВОЗ.

Эксперты рекомендовали вести мониторинг эпидемиологической ситуации. Через несколько недель они снова проанализируют информацию. Комитет не исключает, что за этот период произойдут существенные изменения и что рекомендация будет пересмотрена.

Оспа обезьян на данный момент зафиксирована больше, чем 50 странах, сообщил на заседании комитета гендиректор ВОЗ Аданом Гебрейесус. Выявлено больше 3 тыс. заражений с начала мая. Гебрейесус считает, что это является «эволюционирующей угрозой» для здравоохранения.