Казахстанский боец одержал победу над обидчиком Жумагулова в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов схватился с бразильцем Раулианом Пайвой, сообщает Zakon.kz.

Представители легчайшей весовой категории встретились на арене «UFC Apex», находящейся в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок в рамках турнира UFC Vegas 57 продлился все три отведенных на него раунда. В первой пятиминутке, по мнению экспертов MMA Junkie, лучше действовал бразилец. Однако в следующих двух отрезках предпочтительнее выглядел Морозов. Это отразилось в судейских оценках – все трое арбитров отдали победу казахстанцу со счетом 29:28.

Таким образом, Сергей Морозов одержал 18-ю победу в профессиональной карьере, а Раулиан Пайва потерпел пятое поражение. Сергей Морозов сумел отомстить за своего соотечественника, Жалгаса Жумагулова (14-7), который также дрался с Пайвой два года назад и проиграл ему единогласным решением судей.

Для 33-летнего спортсмена из Актобе это четвертый поединок под эгидой UFC.

В этом же турнире этнический казах из Китая Сайран Нурданбек провел бой с американцем Ти Джей Брауном. Поединок закончился победой Нурданбека единогласным решением судей.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!