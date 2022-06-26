Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанский боец одержал победу над обидчиком Жумагулова в UFC

Победа над Раулианом Пайвой Фото: Instagram/ufc
Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов схватился с бразильцем Раулианом Пайвой, сообщает Zakon.kz.

Представители легчайшей весовой категории встретились на арене «UFC Apex», находящейся в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок в рамках турнира UFC Vegas 57 продлился все три отведенных на него раунда. В первой пятиминутке, по мнению экспертов MMA Junkie, лучше действовал бразилец. Однако в следующих двух отрезках предпочтительнее выглядел Морозов. Это отразилось в судейских оценках – все трое арбитров отдали победу казахстанцу со счетом 29:28.

Таким образом, Сергей Морозов одержал 18-ю победу в профессиональной карьере, а Раулиан Пайва потерпел пятое поражение. Сергей Морозов сумел отомстить за своего соотечественника, Жалгаса Жумагулова (14-7), который также дрался с Пайвой два года назад и проиграл ему единогласным решением судей.

Для 33-летнего спортсмена из Актобе это четвертый поединок под эгидой UFC.

В этом же турнире этнический казах из Китая Сайран Нурданбек провел бой с американцем Ти Джей Брауном. Поединок закончился победой Нурданбека единогласным решением судей.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!

Читайте также

Уничтожу его карьеру – Канело о Головкине

Головкин и Канело провели первую дуэль взглядов

Казахстанка выиграла бронзу Grand Slam по дзюдо

Константин Вноровский
США
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака, никому не нужны
Никому не нужны: названы Топ-5 знаков зодиака
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
Казахстан, погода, 25-27 июня, Казгидромет
45-градусная жара и дожди ожидаются в Казахстане в выходные
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
торги на бирже
Курс доллара вырос еще на 5,75 тенге
Карагандинская область, школа, аттестаты, ошибка, директор, наказание
Школьникам в Караганде выдали аттестаты с опечаткой – комментарий Управления образования
МВД
Экс-начальник ДП Алматы Таймерденов получил руководящую должность в МВД
торги на бирже
Курсы валют на 25-26 июня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления